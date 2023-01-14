港島首個過渡性房屋項目今動土　位於柴灣料210個基層住戶受惠

為回應基層市民住屋需求，社區組織協會於2015年起參與房屋過渡性房屋計劃，其中柴灣常安街過渡性房屋項目今日（14日）動土，項目將興建一幢四層高樓房，以基層可負擔租金提供103個單位，供約210名住戶居住。預計最快於今年尾入伙。



房屋局局長何永賢出席今日出席動土典禮時指出，柴灣區屬港島首個過渡性房屋項目，預計屆時申請反應會熱烈。



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柴灣常安街的過渡性房屋計劃屬港島區首個過渡性房屋項目。社協獲政府撥款5,665萬元，以「組裝合成」的建築方式，於柴灣常安街旁一幅鄰近翠灣邨及翠樂邨的空地，興建一幢樓高四層、共有103個單位的過渡性房屋，對象會以基層劏房戶居民為優先，八成名額編配予輪候公屋滿3年的申請者，其餘兩成為輪候未滿3年或有住屋需要人士。

有獨立廚廁及基本電器 料最快年底入伙

社協指103個單位中，包括約160平方尺的1至2人單位及1個無障礙單位，適合不同人士及家庭需要，預算可惠及210多名有急切性需要的基層人士。此外，每個單位內設有獨立洗手間、浴室及廚房，並獲香港電燈有限公司贊助熱水爐及資助$5,000元予各住戶購置生活所需。社協副主任施麗珊指，預計項目最快可於今年中接受申請，今年年尾能安排住戶入伙。

何永賢料申請反應熱烈

房屋局局長何永賢今日出席動土禮，在致辭時提到，柴灣常安街過渡性房屋項目以「組裝合成」形式興建，可為對住居逼切需求的市民提供選擇，形容「快」為興建房屋的首要方法，預計市民申請反應熱烈。此外，她亦感謝社協一直協助住在不適切居所的人士，為他們提供更好的住屋環境。