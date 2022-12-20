過渡性房屋｜議員批政府忘記初心 不滿未能提供取締劏房時間表

立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會今日(20日)舉行會議，討論過渡性房屋事宜，有議員批政府「忘記初心」、未能提供取締劏房時間表，也不滿當局未有正面回應設置中央申請平台，便利劏房戶申請過渡性房屋。



房屋局副局長戴尚誠則稱，已覓得足夠土地興建目標的2萬個過渡性房屋單位，將停止接受在空置土地上新建項目的資助申請。



現時，有5,541個過渡性房屋單位投入服務。議員陳學鋒指推出過渡性房屋屬好事，但批評房屋局「忘記咗初心！」至今未有取締劏房的時間表或路線圖，直斥當局建過渡屋是「治標不治本」，促政府需盡快交代何時取締劏房的指標。

多名議員則建議設置一站式申請平台，方便劏房戶申請過渡性房屋，又批評現時房屋局的過渡屋網頁複雜，亦未有協助劏房戶或營運過渡屋的團體了解及篩查申請啦。不過，房屋局未有正面回應建議，僅稱有透過劏房社工隊等協助宣傳，議員直言不能接受，質疑當中有何困難？抑或政府不想設立中央平台。

議員梁文廣則希望當局可以在過渡屋提供更多配套設備，如便利店、茶餐廳等，既方便居民，也能提供就業機會。議員盧偉國則建議把以組裝合成建築法建造的檢疫設施，改建成過渡屋，但房屋局稱暫未有相關計劃。

房屋局：覓得足夠土地興建目標2萬個過渡性房屋單位

房屋局副局長戴尚誠表示，政府已覓得足夠土地興建目標的2萬個過渡性房屋單位，將停止接受在空置土地上新建項目的資助申請，不過會繼續支持非政府機構，改建在市區的空置住宅、政府物業或學校等非住宅樓宇作過渡性房屋。

他又指，未來3年會分階段建成3萬個「簡約公屋」單位。「簡約公屋」將主力照顧輪候傳統公屋多於三年的申請者，以家庭為優先；過渡性房屋則用作協助家庭環境遭遇突變的人士、無家者、輪候傳統公屋少於三年但又有迫切住屋需要的人士等。

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