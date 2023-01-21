兔年落區｜陳國基率高官落區探長者送暖　卓永興加碼送罐頭鮑

政務司司長陳國基、副司長卓永興聯同多名局長，趁年三十分批到港島東區探訪長者，送上新年賀禮。一眾高官兵分三路落區，陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞和勞工及福利局局長孫玉菡到北角健康村第三期探訪了兩戶長者。陳國基稱，傾談中了解到他們對日常生活的需要和對特區政府施政期許，堅定了他們讓廣大「老友記」各取所需、安享晚年的決心。



陳國基指，特區政府定當繼續全力以赴，加強福利、醫療及社區支援等方面的服務，完善地區環境衞生和市容，構建「老有所養、老有所屬、老有所為」的優質城市，讓長者活得幸福、活出精彩。



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卓永興加碼準備食物籃 送上罐頭鮑及水果

卓永興夥同保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長林世雄前往筲箕灣愛東邨，探訪年近九旬的獨居長者羅婆婆以及70多歲的莊先生一家。卓永興說，羅婆婆每日都有運動，氣色甚佳，席間提起香港和內地重新通關，羅婆婆大讚「通關梗係好」，並計劃在稍後返內地探望暌違三年的親友。

除了民政事務處準備的福袋外，三人還額外準備了一個食物籃，向老人家送上賀年食品、罐頭小鮑魚及水果等。

楊何蓓茵籲多關心長者：一句問候已暖在心頭

公務員事務局局長楊何蓓茵、文化體育及旅遊局局長楊潤雄和商務及經濟發展局局長丘應樺，則組隊到北角健康村一期，探訪兩名獨居長者。楊何蓓茵稱，76歲的梁婆婆正好今日生日，三人為她送上生日祝福，梁婆婆即時笑逐顏開。其後他們探訪75歲的莊婆婆，她今年因八旬丈夫入住護老院，需要獨自在家過節，局長們叫婆婆保重身體，祝願其丈夫身心安康。

楊何蓓茵指，長者為建設香港作出重大貢獻，希望市民大眾「行多一步」，關心長者的身心需要：「有時一句暖心問候，一個電話視像通話，以至一個電話訊息，老友記已是暖在心頭。」

鄧炳強行年宵買年花：市民打招呼 氣氛濃厚

另外，鄧炳強今日在facebook上載行花市的照片，稱前幾年去花市都是為前線同事打氣，今年放慢腳步，趁機欣賞年花。他說場內繁花滿目，人流暢旺，市民迎面而來打招呼，即刻感受到濃厚的新年歡愉氣氛。

花檔老闆向鄧介紹近年最受年輕人歡迎的精緻小年花，他最後買了蘭花、銀柳同五代同堂，送給在假期中仍要堅守崗位的同事，與他們一齊分享過年氣氛。他亦不忘為警隊賣廣告，指同場還有警隊防罪攤位，呼籲大家前來支持。