車公靈籤｜相隔12年再求得「威人」籤　回顧當年三件大事得啟示？

鄉議局主席劉業強今早（23日）按習俗到沙田車公廟為香港祈福求籤，最終求得與12年前、2011年兔年相同的第11號中籤，劉業強認為，籤文提醒香港對於得來不易、「由治及興」的形勢要更為謹慎，寄語政府「忠言逆耳，多聽好意見」。



而當年同樣求得第11號中籤的劉業強父親、已故鄉議局主席劉皇發雖然表示滿意求到中籤，指籤文代表本港能保持經濟及生活環境，認為團結是最重要。



不過《香港01》整理2011年兔年的三件大事，發現香港政府當年似乎未能參透籤文背後啟示，政策出台前未有「多聽好意見」、「謹慎」施政，引發種種風波，更引發大批市民於同年7月1日大遊行中，要求時任特首曾任權下台。



時任財爺曾俊華強積金派6千惹爭議

香港於2011年剛脫離金融海嘯陰霾，經濟逐漸回穩但本地通脹嚴重，同時樓價急升，導致民怨升溫。時任財政司司長曾俊華當年表明必定會廣納民意以制定《財政預算案2011》，惟最終與民意脫節，市民質疑政府在有七百多億元盈餘下，僅將紓困措施「炒冷飯」，而向合資格人士的強積金戶口注入6,000元一舉，更被怒斥「遠水難救近火」。

期後，包括建制派在內多個政黨表明對《財政預算案2011》不滿，泛民主派更與不同團體發起一連串遊行，曾揚言「無微調空間」的曾俊華，最終在群情四起下讓步，轉為向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000元。

政府倡「替補機制」 遭律師公會四度批評違憲

香港泛民主派早於2009年提出「五區總辭 全民公決」議案，最終時任立法會議員港島區陳淑莊、九龍東梁家傑、九龍西黃毓民、新界東梁國雄、新界西陳偉業於2010年初遞交辭職信，並於同年5月以大比例得票贏得補選議席，重返立法會。

政府形容該事件為「變相公投」，並於2011年提出「遞補機制」以堵塞補選漏洞。時任政務司司長唐英年表示，會對「遞補機制」進行諮詢，但不收回草案：「我們是很堅持這個方案是合憲合法、合情合理」。

大專學者隨即發聯署聲明反對政府做法，大律師公會更四度批評「遞補機制」，質疑違反《基本法》、人權法及憲制，呼籲港府撤回方案，並就有關問題適當地諮詢民意。

「遞補機制」最終引發20多萬名市民於7月1日上街遊行示威，人數是曾任權七年執政以來最多，而政府亦因立法會不夠「鐵票」而押後二讀草案。

「雙非」問題嚴峻 政黨紛要求從《基本法》、釋法入手

2000年起，香港「雙非」人數不斷，引起香港社會的強烈不滿。大批市民於2011年末上街遊行，反對內地孕婦來香港產子，甚至引發「蝗蟲論」等歧視爭議。到2012年、兔年臘月，香港各大政黨開始關注「雙非」問題，自由黨、民建聯、工聯會和新民黨支持政府尋求人大釋法；民主黨、新民主同盟、公民黨則要求政府修改《基本法》。

內地孕婦湧港產子問題，最終在時任特首梁振英上任後實施的「零雙非」政策下逐漸得到緩解，最終未需要再釋法。

以上事件在2011年持續發酵，民陣表示當年七一遊行有21.8萬人參與，而警方則表示有5.1萬人從維園出發。當年遊行的主要議題，正正是反對立法會遞補機制，此外「雙非」問題、《財政預算案》派錢問題、復建居屋增建公屋、反對德育及國民教育科、反對版權條例修訂等，都是市民有意見的議題。

當年七一遊行，警方一度在不反對通知書上設下限制，包括不准奏樂器等，又大規模拘捕遊行後在中區政府合署、禮賓府外等地集結的市民，進一步激起市民不滿，令民怨未能消散，亦是2012年政府提出國民教育激發大規模示威的遠因。

籤文內容：

第11號中籤籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」