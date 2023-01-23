車公廟求籤｜第11籤勸覓賢才解困　誰是張良？　解籤人：非朝中人

兔年伊始，鄉議局主席劉業強今日正月初二（23日）車公誕為香港求得第11籤中籤，籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。 」，無獨有偶與2011年兔年同求一籤。



有車公廟解籤師傅表示，籤文寓意香港經濟危機在前，提醒港府應廣納意見 、知人善任，始能扭轉劣勢。至於「張良」是誰？解籤師傅指或是已離任官員、已移民良才，甚或是民主派中人，呼籲港府摒棄成見用人。



另一解籤師傅則稱以籤文所見，香港百業待興，亟需固本培元，施政勿操之過急始能穩中求勝，其中樓市亦有望向好。



車公第11籤籤文「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰：「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。」

籤文預示香港經濟有危機 當權者應廣納意見

車公廟解籤師傅陳天恩指，當權者勿自以為是，應廣納意見：「唔好將所有事情攬上身，就好似當年劉邦圍困白登，好彩就有張良，有個能人將經濟搞返好，否則香港唔知會點樣。」他稱，籤文指涉本港經濟而非政局環境：「寓意香港經濟非常、非常之差，但有能人異士可以搞返好佢，重復以前光景。」

▼1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼



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「張良」或是本地人才 解籤人：點解我哋唔搵返佢出嚟

他指，「張良」是本地人才，但非朝中之人，有可能是已離港人士或政府不願任用的良才，抑或是民主派：「可能係離開咗，冇做官好耐嘅，點解我哋唔搵返佢出嚟，要有個歧視喺度呢？可能係一個人，又可能係一個團隊，因為張良掘地道都要一班人，單靠政府嘅力量係做唔到，但如果自己小氣，就會自困。」

至於香港與內地恢復通關又可振興經濟？他說，即使旅客來港消費，對本港經濟振興亦不樂觀，中央出手亦未有太大提振作用，始終需求良將點石成金。

威人威威不是威？ 解籤師傅籲實際：香港唔係樣樣都咁威

另一解籤師傅陳聖雲稱，香港經歷疫情百業待興，需要固本培元：「𠵱家唔係好似以前香港樣樣都咁威，個底仲係好虛，依家唔係我哋威嘅時候，要打實際，有規有據，循序漸進，香港就會慢慢向好。」

施政忌操之過急

他認為，本港需保守沉穩，施政時切忌操之過急，「唔係話疫情一過，全部嘢都可以上喇。」以通關為例，亦宜循序漸進，達致全面免檢測通關，「千祈唔好一下子放晒。」他又稱，按本港年運而論，地產、時裝、電腦科技、土木工程等向好發展，其中樓市會逐步復蘇，惟金融事業則有待振興。