倡增博彩稅　馬會批不了解　葉劉淑儀反駁：你賺少咗啫使唔使咁惡

新民黨建議將「足球博彩稅」由50%上調至80%，以增加政府收入。香港賽馬會深夜發稿反駁，批評新民黨對博彩市場及馬會業務欠缺了解，指加稅將令投注者流向非法外圍及境外莊家，導致政府稅款不升反跌，亦可能令馬會盈餘消失，無法為社會作出貢獻。



新民黨主席葉劉淑儀今日(27日)在電台節目指，馬會今次的反應較大，「你賺少咗啲啫，使唔使咁惡。」她又指政府也可進行慈善工作，「佢話佢係慈善機構，咁政府都可以做慈善，政府收咗啲錢都可以加強對基層各方面服務。」



對於馬會指香港博彩稅已是全球最高，葉劉淑儀反駁：「唔好忘記你係寡頭壟斷，澳洲英國賭咩都好多bookies (博彩商)。」



葉劉引馬會曾稱不反對加稅

葉劉淑儀稱，今年已是新民黨第三次提出增加博彩稅，並憶述第一次提出時，馬會行政總裁應家柏表示不反對加稅，但希望增加籃球及哥爾夫球等賭博，「佢地唔係原則上反對加稅，而係想賭多啲。」

她說，很多高官是馬會會員，與馬會關係密切，其實是有利益衝突，「離開政府仲可以去馬會擔任公職，我諗唔會真係郁佢哋嘅。」她稱政府難以增設新稅項，而過去三年生意最好的就是馬會，「我哋客觀啲提出意見啫，唔使咁大火氣嘅。」

新民黨昨午向財政司司長陳茂波提交《財政預算案》建議，提出上調足球博彩稅後，馬會深夜發新聞稿回應指，該建議將令馬會的經營收益由150億港元下跌60億港元，至90億港元，銳減高達40%，導致盈餘消失，甚至虧損，令馬會無法為社會作出貢獻。

馬會則強調，他們是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構，馬會面對來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭，增加足球博彩稅將徹底削弱馬會的競爭力，並驅使更多港人向非法外圍及境外莊家投注，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。