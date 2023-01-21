預算案｜建制三大黨促派消費券　新民黨容海恩：應開源節流谷生育

《財政預算案》下月發表，民建聯、工聯會及經民聯都建議再派電子消費券，當中工聯會提出派「民生消費券」，容許市民用作支付水電煤等費用，新民黨則建議政府著眼開源節流。四大政黨都贊成重推「資本投資者入境計劃」，民建聯立法會議員周浩鼎建議吸引海外人士投資創科及先進製造業等特定產業，帶動香港相關產業發展。



工聯會倡派「民生消費券」 設「復業復常基金」

經民聯主席盧偉國指，政府在艱難時期推出「保就業」計劃，幫助不少企業度過難關，在復常路上政府更應該扶企業一把，以免企業在看見曙光時倒閉，建議推出20億元盛事基金，舉辦大型活動帶動社會氣氛。他認為政府應再推出消費券刺激經濟，強調消費券能帶來巨大的「乘數效應」。

經民聯：消費券有巨大「乘數效應」

工聯會議員鄧家彪指，雖然今年出現財赤，但2021年政府財政狀況良好，希望政府為經濟增添助力，推出「電子民生消費券」，並設立「復業復常基金」。他稱疫情期間很多機場客運工友離職，現時機場工作難以請到人，提倡勞官資合作，以交通津貼等吸引市民到機場上班。

民建聯：消費券不少於5,000元 並設2,000元牙科醫療券

周浩鼎稱，在政府能力許可下，應該派發不少於5,000元消費券，並促請政府增設2,000元牙科醫療券，供長者使用私人市場甚至跨境的牙科服務。新民黨立法會議員容海恩則認為，政府應該著眼開源節流，並為未來注入勞動力，建議向年輕家長提供財政支援，減輕育兒負擔，鼓勵生育。

多黨倡重推投資移民 促優化吸引先進製造業

周浩鼎亦建議推出具有針對性的「資本投資者入境計劃」，容許投資先進製造業公司的人士，取得香港永久性居民資格，相信能夠吸引相關產業來港，並培訓香港人才：「人才、錢財都要。」容海恩希望重推投資移民，將動力注入中小企，亦認為應優化獲准投資清單，規定投資在綠色金融及創新科技等產業。

鄧家彪同意有需要重啟投資移民計劃，以示香港的國際包容性，但需要優化措施，避免予人吸引外來人士炒樓的觀感。

盧偉國則指，香港需要發展高增值產業，認為政府推出「高端人才通行證計劃」，吸引領軍人才的方向正確，亦漸見成效。不過，他指「香港缺乏的不單是250萬元年薪的人才，25萬元年薪的都缺乏」，政府要兩條腿走路，建議政府恆常化「防疫抗疫基金」下「對工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的支援」，資助業界培訓大學畢業生。