消費券｜新民黨憂降評級不應再派　倡資助雪精雪卵、生一個派$2萬

新一份《財政預算案》下月發表，新民黨今日（26日）與財政司司長陳茂波見面，就刺激經濟、審慎理財及惠民紓困等方面提出多項建議，包括取消住宅物業「雙倍印花稅」、上調足球博彩稅至80%、以及為冷藏卵子精子的港人提供5萬元資助。

新民黨主席葉劉淑儀表示，派發消費券不應成為恆常措施，香港已經連續三年財赤，擔心再推出短期派錢措施，會被國際評級組織降級，影響金融體系穩定，因此她不支持再次派發消費券。



葉劉憂財赤照派錢 香港遭國際組織降評級

葉劉淑儀認為，消費券是非常時期特殊措施，政府應透過具針對性的措施，幫助有需要人士，例如綜緩出「雙糧」、公屋免租一個月及發放新一輪「N無人士」津貼等。對於有議員建議月薪5萬元以上的人士不獲發消費券，葉劉淑儀指涉及的行政程序複雜：「如果定5萬元，有人問點解唔係8萬、10萬？而且5萬其實都唔係高。」

她又指出，今年一月的樓價已從2021年8月高位下跌17.3%，成交量大跌，促請政府取消「雙倍印花稅」，但保留應對短炒的額外印花稅及海外資金的買家印花稅。她說政府2021年上調股票印花稅至0.13%，令基金買賣的成本上升，建議股票印花稅下調至原來的0.1%，帶動市場氣氛。

葉劉淑儀稱，增加新稅種困難，過去十年足球博彩投注總額升近三倍，建議上調足球博彩稅至80%，增加政府收入。

新民黨公布預算案建議。（廖雁雄攝）

倡雪卵雪精$5萬資助 每名新生嬰兒派2萬元

新民黨立法會議員陳家佩則稱，本港生育率只有0.75，處於全球最低水平，港府一直表示生育是家庭重要決定，政府不宜干預，但事實上澳洲、日本及新加坡等都有政策鼓勵生育。她說，目前冷藏卵子服務費用動輒需要6位數，建議向使用卵子精子冷藏服務的香港市民提供5萬元資助，並研究放寬現有守則，延長卵子及精子的儲存期限，讓市民在人生不同階段可靈活進行家庭規劃。

她又建議為每名新生嬰兒的父母派發2萬元「新生嬰兒現金資助」，以2021年香港約3.6萬名嬰兒出生計算，預計政府一年開支約7.4億元。

新民黨副主席黎棟國建議重推「資本投資者入境計劃」，但將入場投資門檻由1,000萬元提升至2,000萬元，並規定將部分資金投資在綠色金融、創新科技及中小企融資等。