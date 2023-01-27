新民黨倡加足球博彩稅　馬會批不了解：恐影響捐款無法再貢獻社會

《財政預算案》除了消費券會否加派，連續三年財赤，開源亦是焦點。新民黨指，過去十年足球博彩投注總額升近三倍，而開徵新稅種有困難，建議上調「足球博彩稅」30個百分點至80%，以增加政府收入。香港賽馬會深夜發稿反駁，批評新民黨對博彩市場及馬會業務欠缺了解，指加稅將令投注者流向非法外圍及境外莊家，令政府收到的稅款不升反跌，連帶影響馬會向慈善信託基金的撥款，令到對非牟利機構的捐款、以及對弱勢社群的支援減少，損害香港的公眾利益，對香港造成無法挽回的損害。



香港博彩稅率已屬全球最高 唯一合法惟非無競爭

馬會指，香港的博彩稅率為全球最高，較其他經營者高出15%至65%不等，雖然是唯一的合法博彩營運機構，但其實面對澳門與非法外圍莊家的激烈競爭，而這些莊家不受監管，能以更佳的賠率、更多元的投注產品作招徠，大幅增加「足球博彩稅」，將徹底削弱馬會的競爭力、並破壞馬會行之已久的成功經營模式。

聲明指，新民黨的建議理論上會使馬會繳納的稅款，由目前的250億元增至逾310億港元，換言之，收益由150億元跌至90億元，減幅高達40%，更可能出現虧損，馬會除了無法為未來投資，投注量亦可能受影響。馬會為了維持競爭力吸引市民循合法渠道投注，最近已投資50億元於先進資訊科技系統，未來五年將進一步投放70億元，以及撥資150億元於香港及大灣區內馬場設施，增加「足球博彩稅」將損害馬會投資能力。

加稅令馬會收益跌達40% 或虧損、無錢持續投資

馬會每年都由經營盈餘大額撥款到慈善信託基金，11/12至21/22年度期間，基金捐款由17億元大幅增加至66億元，增長高達288%；同期馬會純利僅由76億元增至149億元，增幅只有96%。慈善基金數十年來向社福、教育、衛生、文化及體育各界別作出重大捐款，亦曾捐助超大型項目，例如撥出35億元興建香港故宮。

慈善基金恐無法再作出重大捐款

而慈善基金並沒可觀的儲備或捐款基金，馬會業務受嚴重影響，將無法作出同樣重大的捐款。因此一旦增加博彩稅，將嚴重影響馬會對非牟利機構的捐款、填補慈善和社會服務空隙的能力、對弱勢社群的支援，也會波及對建設重要設施例如香港故宮博物館、香港中文大學醫學中心、香港科技大學校園等的捐獻。