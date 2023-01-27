獨家｜張秀賢欠債事件　張父回應：畀啲空間佢處理

前元朗區議員張秀賢被指債錢不還，債主包括政圈人士、學界以至其他人士，負債總額料達數百萬元。張秀賢昨日回覆《香港01》查詢時，指「要睇睇先」，其後再稱屬於私人事務，「會私人再同其他人交代」。



《香港01》記者今日（27日）到張秀賢住所查詢事件，先後得到父母張先生及張太回應，均表示對欠債傳聞並不清楚。



近日財經專欄作者「渾水」不點名爆出有人債錢不還，債主設立了一個通訊群組，估計總債務達到400萬至500萬元。部份債主有計劃入稟小額錢債審裁處追討欠債。另有泛民人士指張秀賢「慣性」借錢，「喺圈子內幾年前已經揚開晒。」

張秀賢是前學民思潮成員，最近有指他已加入具建制背景的「基本法學生中心」，而該中心去年底曾發表署名張秀賢的文章，指香港需要更好回應國家主席習近平和國家期望，肩負國家任務和使命，參與國家各項建設和重大政策。

張家交代不能探訪？ 保安：係呀

《香港01》記者今日下午到張秀賢位於屯門的住所查詢，被樓下保安拒絕放行。記者問是否張家交代不能上去探訪，保安表示：「係呀。」

記者再嘗試以大堂外的大廈對講機聯絡，有自稱張太的女士接聽。張太向《香港01》表示，張秀賢不在家，而有關張秀賢欠債的傳聞，張太表示並不清楚。

張父：僅從傳媒報道得知事件

其後《香港01》記者再次到訪，張秀賢的父親回應指，張秀賢並非在該地址居住，一向自己照顧自己，也不會向父母告訴太多私事，「有時返到嚟食個飯就走咗去，佢有時大把嘢做，東奔西走，以前做區議員比較忙碌地哋都知道啦。」

對於張秀賢被指欠債，張父表示並不清楚，只是從傳媒報道得知，「希望報道上都畀啲空間我哋」，又說「既然出得咁嘅case嚟講，（財政）肯定有問題啦」。張父堅稱家人並不知情，「咁大個仔，就算你爸爸媽媽都唔會每日問你『你今日有幾多錢呀？欠人幾多錢呀？』」

對於有指張秀賢曾以母親入醫院為由借錢，張父表示張母確實入過醫院，但詳情不便透露，希望傳媒「高抬貴手，畀啲空間佢啦」。