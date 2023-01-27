昔日民主派︱張秀賢疑加入建制組織　轉投陣營還有初選案彭卓棋

前學民思潮成員、前元朗區議員張秀賢被指債台高築，向政界、社運圈以至各界別廣泛借錢不還，更有指他已加入具建制背景的「基本法學生中心」。事件由財經專欄作者「渾水」爆出，多名苦主在網絡上相認。「渾水」最初不點名提到該人「近年轉趨低調，本來是黃，近月他向陌生人派的卡片是基本法乜乜研究中心，胡亂吹噓自己能夠搭路見葉劉，相信已變節。」

去年底，有署名「張秀賢（基本法學生中心）」的文章，大談中共二十大後的香港，指香港需要更好回應國家主席習近平和國家期望，肩負國家任務和使命，參與國家各項建設和重大政策，當好香港在中國歷史的應有、必然角色。



有關文章題為「當行之路：二十大後的香港角色——中國的香港、世界的香港、香港人的香港」，刊於「香港中華文化發展聯合會」下的刊物《文路》。文章提到，香港是中國不可分離部分，此話不只是領土上的表述，而是歷史、情感上的陳述：「在中華民族偉大復興的使命，香港不能只是旁觀者，又或是純粹搭便車的過客，香港應是切切實實的參與者！」

文章指，香港需要更好回應習總書記和國家的期望，方應答好將來中國與全世界給香港特區，給香港一國兩制、港人治港的考卷，使中國人民以香港為傲，以一國兩制為傲。

彭卓棋去年以「基本法學生中心」會長身份，出席推廣《憲法》講座。（講座片段截圖）

彭卓棋去年以會長身份出席講座

「基本法學生中心」由「香港基本法基金會有限公司」成立，基金會的創立人是前特首董建華任內的特別顧問葉國華，旨在推廣《基本法》以及團結香港學生以友愛合作精神，推廣文、康、體活動，提倡放眼世界、認識祖國、關心社會和增值自我，過往曾舉辦「講好基本法」講座等。

擬似加入「基本法學生中心」的民主派人士，還包括前南區區議員彭卓棋。他去年7月以「基本法學生中心」會長身份，出席「港灣社」舉辦的推廣《憲法》講座，介紹內地的《民法典》對國民權益的保障、對社經及青年發展的好處。彭卓棋因為參與民主派初選，目前正被控串謀顛覆國家政權罪，獲准保釋外出。