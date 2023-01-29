林健鋒不贊成獨立調查疫情處理：將前朝官員「鞭屍」有何意義？

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表明，不贊成設獨立調查委員會調查政府處理疫情表現，認為或交由立法會動用《權力及特權法》成立專責委員會調查或較合適。



他坦言，政府已換屆，很多主理疫情決策的官員已換人，將前朝官員「鞭屍」有何意義？為何提供機會予外部勢力乘機去做「政治炒作」？



實際啲去睇，政府已經換屆，很多主理疫情決策的官員已換人，將前朝官員「鞭屍」又有何意義？點解要畀機會外部勢力乘機去做「政治炒作」呢？ 行政會議成員林健鋒

憂日後再無人願意任政府官員

林健鋒認為，疫情持續三年，過程中面對突如其來的新情況和難題，政府「摸著石頭過河」做決定，一定有不足之處。他認為政府內部可以檢討如何做得更好，但「調查」則要小心處理，表示憂慮若立法會可輕易介入調查：「咁樣以後就冇人敢做官。」

講到「調查」就要小心處理，如果官員過往為社會盡心盡力做出一些決定，立法會可以輕易介入調查，咁樣以後就冇人敢做官。 行政會議成員林健鋒

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇倡議，應如當年沙士疫情完結後，成立獨立調查委員會審視各項抗疫政策，認為現在是適當時候做一個全面檢討，為下一次大流行做好準備。另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認同，應獨立調查疫情應對，找出不足之處。

獨立調查與立法會調查之異同

獨立調查委員會是根據《調查委員會條例》成立，權力等同法庭，主席由法官或退休法官出任，再加上一至兩位具相關專業知識的成員組成，委員會有法定權傳召證人及索取文件，也可發出手令搜查檢取物品，並將得到警方和法院執達吏的協助。其成員與被傳召作供人士，在聆訊中的發言享有誹謗罪豁免權。

而根據立法會特權法成立的專責委員會，委員均是立法會議員，亦有權傳召證人及索取文件，委員與證人的言論也有一定程度豁免起訴權。

讉責英撤回邀香港立法機關出席研討會

另外，英聯邦議會聯合會英國分會原訂邀請香港立法會派員出席3月中的西敏寺研討會（Westminster Seminar）進行交流，惟主辦方突然以「香港情况惡化」為由，撤回邀請。林健鋒直斥對方立心不良，對此作出譴責。

他解釋，主辦方在去年11月發出邀請時，香港已經完善了選舉制度，認為現時英國「搞場大龍鳳出嚟」，旨在貶損香港，抹黑中國。他又指，英國一向以民主國家自居，又聲稱關心港人現狀，應聆聽港人聲音。今次拒絕了解香港在新選舉制度下的實際情況，顯示英方的「假仁假義」、「假民主」，希望國際社會和市民可看清他們的真面目。