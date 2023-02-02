記協指政府多次對新聞內容表達不滿　願和業界與政府多交流

《東網》昨日（1日）收到警方致函，指《東網視頻》影片內容以嘲笑的態度，對警員作出偏頗的批評，對此表示極度遺憾及強烈不滿。



香港記者協會今日（2日）發表聲明，指政府不同部門接二連三、以不同方式，向傳媒機構發表對新聞及評論內容的不滿，指此舉削弱傳媒的「第四權」。



記協又指，政府當局接連向傳媒機構公開發表「意見」，反映當局與傳媒界的溝通不足，坦言樂意聯同業界，與政府當局多就香港的新聞業生態交流。



記協。（資料圖片）

《東網》 形容警方信件為「施壓信」，並重申影片內容以事實為依歸，評論警察過去在多宗案件表現，是如實反映社會現象，旨在引起公眾關注及討論。節目主持人以幽默手法，發揮傳媒「第四權」監察作用之天職。

記協在聲明中認同《東網》指，當局的行動形同向傳媒機構施壓一說，並對執法部門向傅媒發信表示遺憾及關注。

接二連三批評 對新聞工作者構成壓力

記協指，過去半年，政府不同部門接二連三、以不同方式，包括發聲明、網誌或私下發信等，向傳媒機構發表對新聞及評論內容的不滿。記協重申，此等行徑妨礙傳媒機構的採訪自主與新聞自由，衝擊《基本法》保障的新聞自由，必然向傳媒機構及新聞工作者造成壓力。傳媒機構可能為免除來自當局的壓力，加劇自我審查，對公權力的監察造成掣肘，長遠而言只會不利政府管治。執法部門此舉將削弱傳媒作為「第四權」、即公眾監察政府的能力。