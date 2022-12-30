政府兩度批評　曾志豪被結束《明報》專欄：不用猜與鄧炳強有無關

政府本月曾兩次發聲明，指前港台節目《頭條新聞》主持曾志豪在《明報》撰寫的評論文章混淆視聽，並深表遺憾。曾志豪今日（30日）在《明報》發表以「我的最後一篇《明報》稿」為題文章，開端即表明將結束專欄，又稱「不用猜測與保安局長鄧炳強的點名有無關係」，又提到有負責人告訴他「不用再寫」，更指2022年新香港是一個「在網上發文、轉載也會危害國家安全的年代」、「是一個問問題也是煽動仇恨的年代」。



文中亦回應過往政府相關聲明，指「香港的高官很喜歡回應論壇版文章」，只在嘴巴上回應卻「捉錯用神」，如同上次保安局回應其「以科學讓Google安心出行」文章一樣。《香港01》正向《明報》查詢事件。



《明報》負責人：不用再寫

曾志豪今早亦在其Facebook放上文章連結，他在「我的最後一篇《明報》稿」中，提到有負責人告訴其不用再寫，自己亦幾乎連反問「為什麼」都沒有，形容是「雖不甘心，但卻是非常和平的分手」。他亦在開端提到專欄停止原因：「不用猜測與保安局長鄧炳強的點名有無關係，就像盧寵茂告訴你，香港突然取消疫苗通行證、社交距離等等措施，『並非突然間作出的決定』，與北京無關，有人會相信嗎？你高興就好了。」

文中又提到，這是2022年新香港，「一個在網上發文、轉載也會危害國家安全的年代」、「一個問問題也是煽動仇恨的年代」、「一個『讓你保釋是人情，不讓你保釋是常情』的年代」、「一個請海外律師打官司也要勞煩人大釋法的年代」，更稱香港已失去許多，再失去一個專欄亦無需過問。

曾志豪結束在《明報》專欄。（資料圖片）

曾志豪：只是忠實扮演舊香港評論人角色 不合理便質疑

曾志豪更在文中強調，並不覺自己有「多重要」、「文筆有多麼尖銳」，稱只是忠實扮演舊香港評論人的角色，「不懂就問，不合理便質疑」。他亦以內地開關為例，認為不能「一味『多謝祖國關懷香港』」，應冷靜反問為何在動態清零時不通關，在內地疫情高峰才通關等等。

文中更批評香港高官「喜歡回應論壇版文章，但可惜只是嘴巴上的回應，而且捉錯用神」，又以保安局回應曾志豪「以科學讓Google安心出行」文章為例，認為「回覆我這麼快沒有意思，你們早點回應市民要求廢除不合理的防疫政策更有幫助」。

希望2023年的香港，大家都盡量活得真誠真實，後會有期。 曾志豪《明報》評論文章末段

保安局局長鄧炳強。（資料圖片／夏家朗攝）

本月兩次遭政府點名批評文章混淆視聽

翻查資料，政府本月曾兩次發聲明譴責曾志豪在《明報》的評論文章。其中一則為本月2日刊登，題為「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」，論述新疆烏魯木齊火災觸發內地多地示威事件，更指內地有完善國安制度，質疑內地學生為何會與香港學生一樣「輕易被教唆」從而爆發大規模群眾運動。

保安局當日下午發聲明指文章作者將本港近日試圖煽動針對中央的活動，與內地的「一些事情」刻意混為一談，混淆視聽，企圖淡化在香港出現的不穩定徵兆，令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性，對此深表遺憾。

另外一則為本月16日在《明報》刊登，題為「以科學讓Google安心出行」，文章提到港府在確診數破萬宗時取消取消「安心出行」的決策充滿政治計算，卻欠缺科學論證，並引申Google錯誤香港國歌事件，只一味要求Google更改搜尋結果而未想透過運作演算原理解決方法。

政府當晚發聲明，指相關評論偏頗，混淆視聽，批評作者借用其他例子，企圖與是次國歌事件損害民族尊嚴的事件相提並論，「引喻失義，必須指正」。

去年中突被港台解僱目前人在台灣

曾志豪原為香港電台主持，曾主持《頭條新聞》及《瘋Show快活人》，去年6月突遭港台解僱，其拍檔「貴花田」陳寶玲亦不獲續約，港台解釋指要配合節目變革。同年7月，曾志豪在其Facebook宣布已離開香港，前往台灣，他現時仍活躍於在YouTube頻道進行直播評論時事。