新民黨到訪澳門拜會何厚鏵賀一誠　參觀澳科大國家重點實驗室

新民黨主席葉劉淑儀率團訪問澳門，拜訪全國政協副主席何厚鏵和特首賀一誠，以及立法會主席高開賢等政界人士，又到澳門科技大學參觀國家重點實驗室，了解當地的最新發展。



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葉劉淑儀與常務副主席黎棟國及容海恩，擔任交流團團長的中委何敬康、執委陳家佩、中委李梓敬，以及副主席潘國山到訪澳門，拜會全國政協副主席何厚鏵。

賀一誠指，澳門一直以來都是樂於學習借鑑香港的成功經驗，未來將繼續加強與香港的交流與合作。葉劉淑儀表示，看到澳門在疫情之後旅遊業得到迅速復甦，希望藉此行學習借鑑澳門的成功經驗，又指希望未來可以在旅遊、產業發展、教育及科技等方面加強合作。

隨後新民黨到訪澳門立法會，與高開賢及議員何潤生會面，解澳門立法會的歷史發展、架構、組成、運作，高開賢也分享澳門現時的經濟發展，稱經濟很依賴旅遊博彩產業，需要推動新產業創新，未來藉國家一帶一路與粵港澳大灣區，發展前海、橫琴與南沙，讓港澳更融合。

會上，新民黨向高開賢、何潤生介紹香港立法會的架構、運作及香港在完善選舉制度後，近年通過的重要法案。也有就澳門《基本法》多項條文作出查詢，了解對香港有何借鑑之處。會後眾人亦參觀了澳門立法會大樓。

交流團亦參觀澳門科技大學，與校長李行偉等人會面，並參觀了中藥質量研究國家重點實驗室。

其後交流團拜訪澳門工商聯，與工商聯會長何敬麟、執行會長吳華威會面，就澳門與香港中小企業的共同發展謀求更大的合作空間與機遇。