再拒獨立調查檢討疫情　李家超：有人非常同意我嘅睇法

特首李家超今日（3日）早上率領官員，介紹中港全面通關安排。被問到為何不成立獨立調查委員會檢討疫情，李家重申調上任以來一直有做檢討，所以無必要獨立調查，又強調很多人不支持獨立調查。



▼2月3日 李家超等官員舉行記者會公布與內地全面通關▼



強調上任首天不停檢討和調整政策

李家超表示，對於獨立調查有很清晰的立場，指上任特首後第一天已開始定期檢討，否則也不會有之前的政策調整，又指如果有其他可行方案，會跟相關部門討論，亦會定期更新資訊，形容這是最務實可行的做法。

李家超說，現階段希望盡力復甦經濟，會汲取經驗並將好的做法加入工作指引內，以增強香港的經濟及競爭力。

指持續總結經驗是最務實有效方法

他強調，無一個方案可處理所有情況，就算準備了100個方案，未來按實際情處理，就會出現第101個方案。李家超指，疫情發生3年，仍無最佳、標準方法，認為持續總結經驗是最務實、成本效益最高的做法，認為只要持續檢視和優化政策，會令決定更快、執行更準、落實更有結果。

記者會上，李家超不止一次表示，很多人都不支持獨立調查：「有啲人有自己嘅睇法，但都有人係非常同意我嘅睇法，我希望大家客觀去睇啦！」

盧寵茂：大型疾病治療一直改進 不需某時段獨立調查

醫務衞生局局長盧寵茂亦表示，同意李家超所講，政府在疫情中一直有改進，又說之前是摸着石頭過河，未有預先規劃，又相信未來有另一隻病毒出現時，又要採取另一種政策，每次都有調整。

盧寵茂說，新冠疫情是全球大型疾病，在治療病人過程中一直有改進，不一定需要在某階段做獨立調查。