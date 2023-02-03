全面通關｜盧寵茂：首階段通關無令本港疫情惡化　確診大降8成

本港1月8日起與內地首階段通關，醫務衞生局局長盧寵茂今日（3日）在記者會上表示，通關後本港疫情無加劇，確診個案及污水檢測的人均病毒量均大幅減少，分別下降八成及九成，輸入個案亦維持在低水平。他強調會致力維護本港復常及市民的健康，醫院管理局已加強服務，支援社區確診病人，並提供治療，包括處方新冠口服藥，亦會預留名額予高風險病人。



盧寵茂指出，新冠疫情已進入新階段，管控也有新模式，本港1月30日起取消向確診者發出隔離令，全國疫情也屬低流行水平，各地疫情保持下降，1月8日與內地通關後，本港的疫情監察顯示，1月8至29日，本港確疹個案由1.4萬宗下降8成至4千宗，顯示通關無加劇本港疫情，,確診個案反而減少。另外，污水檢測數據顯示，人均病毒量由330萬回落至32萬，下降9成。

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另外，輪入個案佔本地數字的比率維持低水平，約2.6%，輸入個案中內地只佔16%，故內地輸入風險低。盧寵茂稱，醫療服務方面，新冠病人入院下降，非合資格人士求診人數，亦無因為第一階段通關而上升。

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1月8日通關後的數據反映，通關未令疫情惡化，盧寵茂表示，會與私營醫療機構保持聯繫，確保醫療物資供應、使用遠程醫療、新冠特效藥等，因已撤銷隔離令，醫管局已加強服務，支援社區確診病人及提供治療，包括處方新冠口服藥，會預留名額予高風險病人。私家醫生已可自行採購兩種新冠口服藥，政府亦會為使用醫健通的醫生提供口服藥，免費為合資格、合適病人提供使用，強調會致力維護本港復常及市民的健康。

盧寵茂強調，病毒並未完全消失，整個疫情發展看到整體市民的免疫屏障提升，社會應對能力亦提升，故去年開始穩步有序帶動復常。他稱，2月6日全面通關後，會監察情況，醫療系統，不論衞生署、醫管局、私營醫療亦會提升應對能力，務求在疫情有波動都可應對。在剛過去的疫高峰，12底至1月初，整體醫療系統仍正常，故有信心在全面通關後仍可正常服務。