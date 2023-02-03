全面通關｜2.6起免配額免核酸　加開羅湖等3口岸　撤澳門到港快測

行政長官李家超今日（3日）宣布，2月6日、即下星期一起，香港與內地全面通關，將不設人數限制、不需預約，亦會取消出入境前核酸檢測要求或其他檢測，並會開放全部出入境口岸，即加開羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸及落馬洲/皇崗口岸，沙頭角口岸也會恢復貨運服務。同日起，澳門到港快測要求亦會取消。



至於海外方面，李家超指同日起會取消非香港居民抵港疫苗接種要求，而海外及台灣到港前的快測要求會維持一段觀察期再作檢視。



2月6日下周一起全面通關安排：



1)所有內地與本港口岸無人數限制，可隨意出行

2)取消出入境檢測要求，不須做核酸檢測或快測(若在離境當日或之前7日內到過海外/台灣，仍要有48小時前核酸，3歲以下可除外。)

3)開放全部出入境口岸，加開包括羅湖、香園圍、黃崗，沙頭角則恢復貨運

4)取消澳門旅客來港前檢測要求

5)取消非港人疫苗要求但快測要求會維持一段時間



▼1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門▼



+ 18

政務司司長陳國基表示，港府已同中央政府、廣東、深圳政府溝通和協調，今年1月8日通關首階段實施以來，已累積超過77萬人次北上及70萬人次南下，象徵兩地穩步恢復經貿及人民合作。

他指，2月6日起將無人數限制開放所有出入境口岸，包括新增的羅胡、香園圍/蓮塘、落馬州/皇崗口岸，沙頭角口岸則恢復運貨服務，港珠澳大橋小客車司機都無須再做網上預約，保安局連同相關單位會做好演練和部署，運輸及物流局則會續與交通營辦商聯繫。

新增三口岸開放時間：

羅湖口岸：早上6時30分至凌晨12時

落馬洲/皇岸口岸：24小時運作

香園圍/蓮塘口岸：早上7時至晚上10

沙頭角口岸貨運服務：早上7時至晚上10時，初期主要運輸靈柩

*所有旅檢服務，若口岸設有私家車過關服務亦恢復



保安局局長鄧炳強稱，根據國務院機制，市民在離境7日前若曾去過海外或台灣，仍要有提供48小時核酸陰性證明才可往過關內地，過關時要使用口岸特別通道申報。他稱入境處及海關已調配足夠人手往相關口岸，確保實施通關後，清關程序可以暢順，相關部問在2月1日已實地演練，確保口岸安全、有序、暢順。

▼1月3日的新田皇巴站▼



+ 8

鄧炳強提醒市民，香園圍/蓮塘口岸是首次有旅客通關，市民可利用公共交通工具往去新口岸，口岸設有停車場等，市民若希望往返深圳東部或廣州東，可使用該口岸。他指羅湖口岸內地方面有改善工程，或會影響過關等候時間，提醒市要預留多些時間過關。

至於正在重建的皇崗口岸，他稱舊有的旅檢大樓已拆卸，深圳政府已有臨時旅檢場地，服務應不受影響，但旅客或對臨時旅檢場面感陌生，故亦要留須預留多些時間。他又說，香港往內地旅客出發到內地時，應先登入內地申報網頁或微信小程式作健康申報，以加快過關程序。