全面通關｜2.6起取消配額　7日內無外遊史免核酸　港澳旅行團復辦

國務院聯防聯控機制今日（3日）宣布，為方便內地與香港兩地市民，將於下周一（6日）起全面恢後內地與港澳人員往來，包括取消過關預約和配額限制、來自港澳的入境人士若無旅遊史便可豁免出發前48小時的核酸檢測等。當局又提到，「內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用」，以確保中港澳三地的通關和跨境客運序、暢順。



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國務院聯防聯控機制宣布，決定在下周一零時起，進一步改善內地與港澳人員往來的措施：

1. 全面恢復內地與港澳人員往來

取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額，以恢復內地居民參加港澳旅行團的活動。

2. 遠端檢測

．來自港澳的入境人士，若7日內無外國或其他境外地區旅居史，便無須再持有病毒核酸檢測陰性證明

▼1月3日的新田皇巴站▼



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．若7日內有外國或其他境外地區旅居史，則由港澳政府查驗有關旅客48小時的核酸檢測陰性證明，而3歲及以下嬰幼童可獲豁免。跨境客運營辦商須於售票時告知乘客有關核酸檢測要求。

3. 入境檢疫

．來自港澳的入境人士在抵達口岸後，須憑海關健康申報碼完成必要通關手續。健康申報正常，而海關口岸常規檢疫無異常者，可放行入境內地。

．若入境旅客的健康申報異常或出現發熱等症狀人員，則由海關進行檢測，若檢測結果為陽性，有關旅客入境後須按要求居家隔離或就醫；若為檢測結果為陰性，則由海關依法實施常規檢疫，有關旅客入境後亦要遵守屬地疫情防控要求。

4. 口岸運行

當局指，內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用，以確保中港澳三地通關和跨境客運序、暢順。

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