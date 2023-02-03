張秀賢稱主張港獨人士不應參選中大評議會　非建制人士批評

早前爆出欠借以百萬元計的前學民思潮成員張秀賢，昨晚（2日）在Facebook發表有關中大評論會選舉的文章，稱「主張港獨的人士不應競選評議會職務」。



張秀賢被爆欠債的同時，亦被指加入有建制背景的「基本法學生中心」，他昨日發文後隨即被非建制派人士批評。



張秀賢在Facebook表示，中大校友評議會是校友的重要平台，不應成為港獨的宣傳平台。隨後有非建制派人士留言批評。

指需要採取必要手段確保中大整體利益

張秀賢帖文表示，校友評議會是校友的重要平台，不應成為港獨的宣傳平台。如果抱有港獨的政治主張競選評議會，恐怕最後只會傷害中大和香港。

他引用中大校友評議會的目標，包括：「「協助推廣大學之活動，增進大學之利益，達至大學之目標」，以及「促進大學與公眾之良好關係」，又說校友評議會作為《中大條例》訂明的法定組織，需要採取必要手段確保中大整體利益，希望校友「明辨是非，盡量維護中大的形象，主張港獨的人士不應競選評議會職務。」

張秀賢的帖文引起非建制派人士批評。前新民主同盟沙田區議員趙柱幫批評，之前有人追還錢但一直沒有聲明回應，不公開承認自己問題，但現在就「衝出嚟幫建制保駕護航」，「還晒大家嘅錢見講嘢啦」。

張秀賢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

李文浩：初選案中有人曾講好說話 現在會怎想？

而前深水埗區議員李文浩亦留言稱，2020年拒絕支持張秀賢參與選舉，「可能係我從政生涯做過最正確嘅事之一」。他指2020年時，民主派初選案被捕的47人之中，有人為張秀賢講好說話，稱「話你唔係咁樣嘅，話可能係誤會，唔好咬住你唔放，話你會改，你唔會再好似18年咁架啦。」

李文浩說，當日該人士講完之後，自己就無再提起張秀賢。「而家佢係裏面見到你咁樣，佢會點諗？」

前油尖旺區議員林兆彬則笑稱：「寫完呢個post，有人幫你還債？1萬？2萬？」