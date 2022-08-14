調查：近三成青年不認同中國人身份　青年民建聯促加深對祖國認識

青年民建聯今日（14日）發布調查結果，指現時本港青年人對國家民族身份認同感有不足之處，近三成受訪者不認同自己是中國人，認為他們需要加強對國家的認識。



「創業」最能吸引港青到灣區發展

青年民建聯以「認識祖國、融入灣區」為題，收集了465份網絡調查問卷，訪問對象為18至35歲青年。調查發現，香港青年對國家的認識、融入國家發展大局，以及大灣區發展機遇的認識都有不足之處。調查顯示，在身份認同方面，香港現時仍有近三成（29.9%）的受訪者不認同自己是中國人。

在祖國近期成就方面，約四成的受訪者認為政府在宣傳祖國方面的成就不足夠；在兩地交流方面，接近九成受訪者表示，自新冠疫情爆發後，至今從未踏足内地。

在大灣區發展方面，各有約四成受訪者認為創業（41.6%）和置業（38.9%）是最吸引港青到灣區發展的誘因。

青年民建聯向港府提出數項建議，包括盡快與內地商討在港設健康驛站，方便港人前往內地，促進灣區交流；加強身份認同，透過全面認識祖國；擴大宣傳渠道，說好中國故事；進一步推動愛國主義教育，並讓港青認識灣區機遇；推動中港兩地銀行合作，容許市民於本地銀行申請按揭到大灣區置業；提供津貼支持香港青年到內地升學。

青年民建聯主席施永泰表示，青年民建聯早前與一批青年進行訪談，期望不久後推出的《青年發展藍圖》能整合青年的意見及提出相關建議，培育香港青年成為愛國愛港、具有國際視野及正向思維的新一代。