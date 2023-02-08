高端人才通行證批出5799申請　85人年薪過千萬　10人61歲以上

「高端人才通行證計劃」去年12月28日起接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員查詢時表示，截至今年1月27日，該計劃接獲7,417宗申請，並批出5,799宗，拒絕了286宗申請。



特首李家超首份施政報告提出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，招攬過去1年年薪達250萬元或以上以及畢業於全球百強大學的人士。（資料圖片）

民建聯立法會議員黃俊碩今日（8日）在立法會提出書面質詢，了解「高端人才通行證計劃」的實施情況。

「高端人才通行證計劃」吸引三類目標人士，A類為申請前1年收入達250萬元或以上人士，B類為全球百強大學畢業並在5年內累積最少3年工作經驗人士，以及C類申請前5年全球百強大學畢業但工作經驗少於3年人士。C類人士每年上限1萬人。

A類人士470宗獲批 主要年收入300萬至500萬

孫玉菡書面回覆，指接獲1,172宗A類人士申請，470已獲批，7宗拒批；接獲3,485宗B類人士申請，2,983宗已獲批，134宗拒批；接受2,760宗C類人士申請，2,346宗已獲批，145宗拒批。

A類人士之中，前1年收入250萬至300萬元以下的人士有89宗，300萬至500萬元以下有212宗，500萬至1,000萬元以下有84宗，1,000萬元或以上人士有85宗。

3224宗申請為18至30歲

B類人士方面，有1,498宗工作經驗3年至不足5年，1,467宗為5年至不足10年，18宗有10年或以上。

整體來看，有3,224宗獲批申請為18至30歲，1,773宗為31至40歲，668宗為41至50歲，124宗為51至60歲，10宗為61歲或以上。3,360宗為男性，2,439宗為女性。3,419宗為未婚人士，2,317宗為已婚人士，另有42宗分居或離婚人士。