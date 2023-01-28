預算案｜吳傑莊倡「數碼牧民簽證」吸人才　增加更多可投注比賽

《財政預算案》正在諮詢議員，立法會議員吳傑莊向財政司司長陳茂波提交建議書，集中「疫後重建」，並提出「數碼牧民簽證」吸引世界各地人才來港開設公司。



吳傑莊建議推行「電子公民計劃」（e-Residency）及設立「數碼牧民簽證」（Digital Nomad Visa）。（資料圖片）

電子公民可在港開公司 並能遙距工作

吳傑莊向陳茂波提交書面意見，建議推行「電子公民計劃」（e-Residency）及設立「數碼牧民簽證」（Digital Nomad Visa），吸引外地人和企業來港。電子公民身份擁有人可在港進行商業活動，包括開設銀行帳戶、轉帳資金、註冊公司，並就公司申報納稅。而數碼牧民則可配合電子公民身份，鼓勵外地專才在遠方遙距「留港」工作。他表示，這兩項措施可強化香港的電子政府形象，同時有助經濟復甦，長遠也可增加庫房收入。

翻查資料，近年數碼化科急速發展的波羅的海國家愛沙尼亞，在2020年亦設立數碼牧民簽證，申請者在愛沙尼亞建立事業後，可以遙距工作，尤其適合網絡行銷、數碼工程師等資訊科技相關行業，是該國近年吸引全球科技人才、推動業界發展的重要措施。

為吸引行業和人才留港，吳傑莊亦建議為特定行業增加創業和投資基金，並提供稅務優惠，而合資格的人才亦可縮短獲得香港永久居民身份的時間。

至於近日較多人討論的博彩收稅，吳傑莊向擴大容許投注的運動比賽項目，例如籃球、賽車等，亦可研究增加賽馬和六合彩開彩日數。

疫情下大量旅遊巴停駛，通關後要重新開車載客，需要先檢測及維修。（資料圖片/張浩維攝）

消費券不少於5千元 籲資助通關相關行業

社會關注消費券金額力吳傑莊認為在平衡庫房和市民生活境況下，可派不少於5,000元電子消費券。此外為吸引旅客來港，亦可考慮有條件向旅客派發消費券，如消費滿1,000元送100元，以鼓勵旅客增加消費。

香港正逐步通關，吳傑莊呼籲向相關業界提供支援，例如設立通關復常基金，向旅遊巴業界提供一次過資助，協助恢復行駛前的維修檢測。

其他民生政策方面，他亦建議寬減薪俸稅及個人入息課稅上限2萬元，寬免差餉每戶每季上限1,500元，發放多1個月各項政府援助津貼，電費補貼2,000元等。