高才通兩周吸5300申請　可填補港流失14萬人才？孫玉菡：評論尚早

港府積極出招搶人才，勞工及福利局局長孫玉菡今（15日）在電視節目表示，高端人才通行證計劃（高才通）進度超乎預期，推出兩個多星期，至今接獲5300宗申請，已處理約4000宗，逾9成獲批，三類申請者則暫以年薪達250萬元者較少，換言之以世界百強大學畢業生申請居多。

本港過去兩年流失約14萬個勞動人口，被問到搶人才何時達標填補空缺，他則指現時評論言之尚早。他不認為港府鼓勵年輕人赴大灣區發展會流失人才，相信他們成功外闖後會回流。



勞工及褔利局局長孫玉菡。（資料圖片）

「高才通」計劃為期兩年，主要招攬三類人才，一為年薪逾250萬元人士，不論學歷；另一類為世界百強大學畢業生，過去五年至少有三年工作經驗。三是較年輕的人才，過去五年畢業於世界百強大學，工作經驗少於三年。

孫玉菡接受無綫節目《講清講楚》表示，該計劃推出兩個多星期，至今接獲5,300宗申請，已處理約4,000宗，逾9成獲批，並涵蓋計劃下三類申請者，他形容進度超乎預期，又認為「高才通」具吸引力。

年薪250萬元的申請者較少

他指，由於「高才通」電子申請平台設計清晰明確，只要申請人符合相關要求，上載可靠的證明文件，獲入境處信納後，最快即日或數天後批核，當局亦會嚴格把關。孫玉菡表示，三類申請者中，符合年薪達250萬元或以上相對較少，但認為可再審視多一個月再作定論。



孫玉菡認為，外來人才著重機遇及未來發展，非以單一維度決定續留港與否，其中本港銳意發展創科，相信對相關人才具吸引力。他有信心人才來港兩年內可成功覓得工作。

▼2022年施政報告 提出要「搶人才、搶企業」▼



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港府承認過去兩年本港流失約14萬個勞動人口，被問到「高才通」何時可填補相關空缺，他則指，由於涉及長遠評估，現時評論為時過早，又強調搶人才要合形勢及經濟需要，年內亦會檢討計劃。他又指，雖然港府推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵港青融入大灣區發展，但人數僅涉約千人，且外闖成功亦會回流本港，不擔憂本港人才外流。

輸入院舍外勞後仍欠8500人

剛完成外訪新加坡的孫玉菡指，會晤新加坡官員後雙方有共識，認為兩地屬於互補關係，亦是良性競爭，各自優勢不同，本港背靠祖國，新加坡則面向東南亞。

安老政策方面，政府將推出計劃特准所有院舍輸入合共7,000名護理員外勞。孫玉菡指，未來3年護理員人手供求顯示，仍欠最少8,500人，遂將輸外勞「封頂」於當中7,000人，餘下1,500人則需由本地額外招聘，以保障本地工人優先就業，當局亦將檢討保健員專業和晉升階梯。