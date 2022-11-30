兩年流失14萬勞動力　孫玉菡：疫下移入人口大減乃重要因素

今年《施政報告》提及過去兩年本港流失約14萬勞動人口，勞工及福利局局長孫玉菡今日（30日）回覆立法會議員容海恩的書面質詢，指當中有7.83萬人屬25至39歲年齡組別，佔整體數目五成半。

孫玉菡指政府會多做宣傳，「說好香港故事」，讓身在外地的港人與香港保持連繫，知悉香港的最新發展，鼓勵他們回港。他認為，過去兩年勞動人口下降的其中一項重要原因是在環球疫情影響下，移入人口大幅減少：「隨着本地疫情受控，入境檢疫措施放寬，移入人口數目回升，未來勞動人口緊張的情況應可得到紓緩。」



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

「輔助專業人員」流失量最多

孫玉菡引用統計處數據指出，在2020年第2季至2022年第2季期間，有約13.93萬勞動人口流失，其中25至39歲的群組流失量最高，涉及約7.83萬人，即佔流失人口約56.2%；流失人口的職業組別中，以「輔助專業人員」的流失量最多，有約7.1萬人。他指，由於政府並沒有就離港人士進行追蹤調查，無法掌握他們離港前的收入及離港的原因。

被問到有何政策填補人才缺口，孫玉菡表示《施政報告》提出了一系列招攬人才措施，包括「高端人才通行證計劃」、放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，以及取消「優秀人才入境計劃」兩年的年度配額等措施。政府目標在2023至2025年，每年吸納至少3.5萬、預計留港至少12個月的人才，相信很大程度可以紓緩本地人力短缺情況。