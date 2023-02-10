最低工資︱江玉歡：4年加2.5元侮辱基層　議員促盡快一年一檢

最低工資由37.5元加至40元，5月1日生效。立法會今日（10日）一個委員會審議條例，多名議員不滿修訂後仍然偏低，以及未有實行「一年一檢」。



官員表示已經特首李家超已經邀請最低工資委員會研究，但表示「一年一檢」實行需要一些時間，因為涉及改動機制。



最低工資將5月1日上調至40元。（資料圖片）

選委界議員江玉歡表示，最低工資4年只加了2.5元，是侮辱了低收入市民。她說，以最低工資水平，每月工作26日，每日工作8小時，只有8,320元收入，問市民何來有幸福感。

勞工處副處長何錦標表示理解對最低工資水平過低的意見，但認為最近兩次檢討很困難，上次因疫情及經濟數據很差而凍結最低工資，亦是情況特殊。

勞工處：是否「一年一檢」要等委員會提交檢討報告

多名議員質疑為何不落實「一年一檢」勞聯議員周小松批評金額過低，亦落後於經濟發展和名義工資指數。工聯會郭偉强和梁子穎同樣批評，上次凍結最低工資令打工仔追不上通脹，加上現時「兩年一檢」制度令工友捱了兩年通脹後才追補。

何錦標指，最低工資委員會今年10月底會向政府提交最低工資檢討報告，而調整周期的話，委員會亦需要調整諮詢、研究和數據分析的機制，因此要一些時。他說要等檢討報告出爐才能講能否「一年一檢」，認為現在言之尚早。