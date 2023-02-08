簡約公屋｜首披露拆卸成本出處　惟數字未明　工務小組0反對通過

簡約公屋能改善劏房居民居住環境，但造價、選址等問題引起社會熱議，早前有不少議員提出質疑。立法會工務小組今日（8日）早上討論第一批選址的工程撥款，多名議員表明贊成議案，但同時提出多項問題。



房屋局局長何永賢回應了市民對交通和生活配套的關注，並首次提到拆卸計入哪個項目，但仍未能再提供詳細數據內容。議案最終在34票贊成下通過，九龍中楊永杰一如預告投棄權票，而質疑未提供足夠數據的江玉歡則如昨日（7日）所言缺席會議，避過投票表態。



政府指啟德簡約公屋會增設巴士線，但無提及輕軌等全新系統。（資料圖片/林靄怡攝）

交通規劃：增巴士、小巴線 無提及輕軌

事先預告投下棄權票的九龍中楊永杰提出多個問題，指居民不相信兩年建築期加5年使用期的提案，又指啟德目前只落實增加兩條巴士線並不足夠，會否有全新交通運輸系統例如輕軌。同時他指區內並無文康設施，位於1JS地區的綜合大樓可否提前興建，而簡約公屋位於啟德地下街之上，會否令規劃中間斷開。

對於以上問題，何永賢有提出較為確實的答案。她首先強調政府承諾「2+5」的安排後，地皮會回歸原本用途，又指除了兩條巴士線亦會考慮增設路線，綜合大樓未來5年會做可行性研究，並在之徵5年盡快展開。地下街方面七成已有確實計劃，餘下三成包括簡約公屋地底部份會由相關發展商發展。

不過何永賢並沒有提及楊永杰講到的輕軌方案，亦沒有談到地下街的發展時間表。綜合大樓的興建時間亦與簡約公屋並不同步。楊永杰最終是投下棄權票。

九龍東顏汶羽表示，憂慮彩興路用地的生活資源和交通配套，何永賢亦有較簡短解答，除了設置小巴站，附近居民亦能使用簡約公屋的設施，例如幼兒服務等。

主席盧偉國指未夠詳盡 籲書面回覆交通安排

謝偉銓提出以總成本除了單位數目，得出每個單位總成本是80多萬元。同時亦提出啟德交通的質疑，指雖然回答了現時啟德港鐵站有剩餘載客量，但未來人口大增時還能否滿足需求。

何永賢指，總成本包括很多外圍設施，包括巴士站和配套。運輸署助理署長鄒炳基則表示啟德站設計時已經考慮到將來發展，未來會考慮是否要加密班次。

工務小總委員會主席盧偉國表示，楊永杰及謝偉銓提出的交通配套問題，政府未有詳細答案，建議日後書面回覆詳細數字，「因為你就咁講話『你放心啦，夠架啦』，我諗委員好難接受。」

立法會工務小組討論簡約公屋。（廖雁雄攝）

拆遷成本已包括在建造合約之中 金額仍未明

陳紹雄質疑高層項目每個單位成本較低層項目貴，問地基、打樁等基建能否重用，並可否盡量提高建築物高度以興建更多單位。何永賢表示同意樁柱盡量可重用，建築署會再研究。

邱達根亦提出未有詳細拆遷成本，以及拆出來的組件如何儲存和再利用。何永賢指拆卸價錢是包在建造合約之中，至於組件7年後的用途，「只要保持可能性，答案係會存在」，之後的儲存運輸就納入了下一個項目的預算。她舉例，北部都會區將來有大量地盤，可以研究用作工人休息室或地盤辦公室。

陳學鋒指局方之前沒有好好解釋拆卸工程費用已包括在建造合約之內，「呢啲解說我覺得要做多啲先得呀局長，唔係嘅話呢大家會覺得成本好貴。」他問拆卸成本有多少。

陳學鋒亦說，如果組件將來另有用途，在會計上理解計及攤薄成本，認為這些項目亦要好好解說。

何永賢強調文件中已有很多實在的數字，每個工程項目亦有分項數字，組件重用的話減省的成本會計入日後的項目之中，但並沒有回應建造合約之中拆卸費用有多少。

沒有出席會議的江玉歡表示，自己亦是今次會議才知道管理費包括生涯規劃等配套項目。（資料圖片/張浩維攝）

管理費涉及生涯規劃等配套 議員稱未知悉

林筱魯以過渡性房屋為例，指簡約公屋倒模製作組件，應該很大的價格壓縮空間。而管理費方面，他亦指房委會新建公屋的管理、差餉、維修、折費費用約每平方呎9元，但簡約公屋每平方呎約13元，需要清晰解釋。

何永賢表示，營運費用不單止管理費，還包括服務配套例如社區設施，以及入住、搬遷和生涯規劃的服務，還有清潔保安和維修保養。她強調這項費用只是預算，未經實際投標。

早前已經表示缺席的江玉歡回應傳媒查詢時指，自己亦是今次會議才知道簡約公屋的營運撥款原來包含了為入住者進行生涯規劃，批評如議員都不清楚撥款內容，每名議員提問5分鐘就通過是太過草率和倉卒。

田北辰多次追問元朗同心村入住率不足的問題，希望政府研究並避免簡約公屋出現同樣情況。（廖雁雄攝）

議員憂新界入住率低 何永賢：加強交通和宣傳

鄧家彪問到有無「好橋」令簡約公屋有好的入住率。何永賢說一直關心新界項目的入住率，因此有些資源用於建設巴士站，小欖地皮更有兩個巴士站和新的巴士線，亦會令附近居民受惠。她說各區有不同配套需求，會與區議員溝通，亦會發放更多資訊和盡早安排招租。

田北辰提出元朗同心村入住率的問題。他說輪候公屋最少3年、已有上樓資格的甲類租戶，在同心村只有不足700戶，佔1,800個單位的不足四成。田北辰認為，同心村的例子可反映位於新界的過渡性房屋「滯銷」，希望當局研究原因，避免新界簡約公屋入住率不足。

何永賢回應指，會繼續安排「睇樓團」和各項宣傳。

立法會工務小組討論簡約公屋，34名小組成員支持，楊永杰投棄權票。（廖雁雄攝）

江玉歡早前要求多項數據 會上未出現

江玉歡早前要求政府提供多項數據，包括入伙後營運、維修保養的預算，輪候公屋人數及當中不適切居所的住戶數目，未來兩年落成的過渡性房屋數目以及預計入住率。她又問到拆卸後的儲存方式及費用，以及連同管理維修和拆卸費用，每個簡約公屋單位的總成本是多少。

昨日江玉歡向《香港01》表示，以上數據早於去年11月已提出，但至今仍未收到，認為今日的會議不應召開，同時亦不想重複提問，因此不會出席。江玉歡今日缺席會議，她提出的多項數字，在今次會議員亦沒有官員詳細交代。

簡約公屋的部份項目雖然有突破，例如拆卸成本原來包括在建築合約之中，但金額仍然未明，而部份議員提出的質疑亦未能詳盡解答。然而除了缺乏的江玉歡和早已表明棄權的楊永杰，34名有份投票的議員都投下支持票。