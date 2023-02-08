簡約公屋｜楊永杰關注啟德交通配套及地下街　官員：考慮增巴士線

立法會工務小組委員會今日（8日）舉行會議，討論簡約公屋項目。議員集中關注項目的選址、成本、交通配套，以及與區內居民溝通。



房屋局局長何永賢多次重申，用地有兩年建築期、五年入住期，之後會歸還原本用途。她亦明白市民對於交通和社會配套的關注，並就幾個地點提出交通方案。



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多名議員發言時強調支持方案，但提出多個涉及交通生活的問題。在較大爭議的啟德地皮，九龍中立法會議員楊永杰提出，居民不信可以如期「2+5」後交還土地，另外亦反映如只加兩條巴士線並不足夠，會否建造全新的交通系統例如輕軌。此外，現時啟德區內並無文康設施，1JS的綜合大樓能否優先興建。

何永賢重申，啟德土地在完成簡約公屋項目之後，會交還作商業用途。交通方面，官員指除了兩條新的巴士線之外，亦正考慮新的線路，包括由郵輪碼頭到尖沙咀的巴士線，以及將20A終點站延至郵輪碼頭。

文康設施方面，官員指1JS區用地是計劃作綜合大樓，希望盡快落成，未來5年會盡快做技術可行性研究，並在之後5年盡快展開。

楊永杰亦關注啟德地下街的安排，指簡約公屋用地會從中斷開地下街的規劃。發展局常任秘書長何珮玲回應指，啟德地下街全長1,600米，七成已有確實計劃，部份亦已在動工，餘下三成包括簡約公屋的地底部份，都會由相關發展商發展。

簡約公屋設施會開放給所有人使用

九龍東立法會議員顏汶羽亦關注彩虹彩興路的簡約公屋交通和配套設施，他說區內有簡約公屋和過渡性房屋項目，問會否加設小巴及其他接駁服務。

何永賢回應指，簡約公屋的設施會開放給所有人共用，例如一些照顧服務，附近居民亦能參與使用。交通方面彩興路會加設小巴站，將原本的小巴線伸延上去。