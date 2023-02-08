立法會工務小組通過首批簡約公屋　34票贊成　楊永杰投下棄權票

簡約公屋近日引起爭議，立法會財委會工務小組今早（8日）討論首批簡約公屋工程，包括啟德世運道選址在內的4個項目，合共涉款逾149億元，將提交財委會審批。項目以34贊成、0票反對及1票棄權獲通過，當中一度申請遊行抗議啟德選址的九龍中立法會議員楊永杰投下棄權票。



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啟德增兩巴士線 並研究其他新線路

楊永杰提出，居民不信可以如期「2+5」後交還土地，亦反映啟德將有四個屋苑入伙，如只加兩條巴士線並不足夠，促請當局建造集體運輸系統，例如輕軌等。另外他稱，現時啟德區內並無文康設施，問及當局可否優先興建1J3區用地的啟德綜合大樓。他亦關注啟德地下街的安排，指簡約公屋用地會從中斷開地下街的規劃。

何永賢重申，啟德土地在完成簡約公屋項目之後，會交還作商業用途。交通方面，運輸署助理署長鄒炳基指除了兩條新的巴士線之外，亦正考慮新的線路，包括由郵輪碼頭到尖沙咀的巴士線，以及將20A終點站延至郵輪碼頭。

發展局常任秘書長何珮玲指1J3區用地是計劃作綜合大樓，包括圖書館及室內游泳地，希望盡快落成，未來5年會盡快做技術可行性研究，並在之後5年盡快展開工程。何珮玲指，啟德地下街全長1,600米，七成已有確實計劃，部份亦已在動工，餘下三成包括簡約公屋的地底部份，都會由相關發展商發展。

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李慧琼：啟德看到政府承諾落空 促研究集體運輸系統

新思維狄志遠表示，支持相關撥款，但關注項目成本過高的問題，又稱政府忘記與居民磋商，相信若政府與居民多溝通，對事情有幫助。何永賢稱，簡約公屋項目幫助居在不適切環境的居民，需要很快地落實，提到房屋局副局長戴尚誠已落區與居民接觸。

民建聯李慧琼稱，啟德居民與局方對第二個核心商業區（CBD2）的理解有落差，居民認為政府目標是將啟德打造成CBD2。她指，局方聲稱簡約公屋為社區增值，但未增值前，啟德居民已看到政府多個承諾落空，促請政府加快興建文娛設施、地下街及研究集體運輸系統等。

何珮玲指，CBD2的目標蓋整個九龍東，包括啟德及九龍灣，現時九龍東已有、正興建中及已批核的商業樓面面積達400萬平方米，等同中環核心商業區，而啟德則有90萬平方米商業樓面面積仍未推售。

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田北辰追問元朗同心村入住率 憂新界簡約公屋欠吸引

實政圓桌田北辰提出元朗同心村入住率的問題。他說輪候公屋最少3年、已有上樓資格的甲類租戶，在同心村只有不足700戶，佔1,800個單位的不足四成。他強調同心村距離元朗西鐵站僅10分鐘步程，但為何入住率這麼低？

田北辰認為，過渡性房屋甲類租戶正正是簡約公屋的受惠者，同心村的例子可反映位於新界的過渡性房屋「滯銷」，希望當局研究原因，避免新界簡約公屋入住率不足。又要求市區和新界選址分開撥款，可以先支持通過市區的部份。

何永賢回應指，新界過渡性房屋如撇除同心村，入住率有80%，最近下跌是因為有居民開始上公屋。至於同心村，她說入住率有62%，手上有200多個申請，會繼續安排「睇樓團」和各項宣傳。

至於地點是否偏遠，何永賢指未來不少公屋都位於新界北，簡約公屋的居民很多機會亦是在新界北「上樓」，稱早日在北部「落腳」亦有好處。

何永賢：標書列明簡約公屋須方便甩開 轉其他用途

自由黨選委界李鎮強稱，簡約公屋項目引起社會關注，議員擔心造價問題，問及當局透過組裝合成技術建成的簡約公屋，日後可否重用，例如應用在北部都會區的地盤或改成宿舍用途。何永賢稱，簡約公屋項目招標時會加入相關要求，例如組裝合成的單位需要方便「甩開」轉作其他用途，相信可應用在北部都會區的地盤上。

選委界陳紹雄指，由去年10月《施政報告》公布簡約公屋，至現時短短數月已覓得選址，顯示政府從善如流，工作值得肯定，但可能政府落實政策心切，與持分者的溝通顯得倉促，冀政府日後加強溝通和解說。他提出可透過加固地基，增加簡約公屋高度，以降低簡約公屋平均造價，又認為政府可考慮採用密集樁，使日後更改用途時毋須重新打樁，相信賣地時可收回部份成本。

何永賢表示，這8幅土地得來不易，希望盡量釋放每幅地的潛力，興建更多簡約公屋，新界選址因土質問題，選擇興建樓高3層的簡約公屋，而其他選址則會打樁，建築署會研究如何提升樁柱的重用價值。