香園圍迫爆｜陳恒鑌上載文件批忽視議員意見　證具名紀錄重要性

蓮塘/香園圍口岸甫開通，停車場即爆滿，立法會議員陳恒鑌今日（12日）在社交網站發文，直指現時的迫爆情況，正是反映政府當年設計口岸時，只信顧問報告，不聽議員意見，故造成今日的惡果。他上載2012年工務小組委員會會議紀錄，證明他當時已就該口岸只得400個私家車泊車位，提出質疑。



陳恒鑌今次上載昔日會議紀錄做法，著實也反映了議會會議紀錄具名的重要性。



他在帖文上載2012年的立法會工務小組委員會，討論建蓮塘/香園圍口岸的會議記錄，指自己當年已質疑400個車位嚴重不足：「結果人微言輕，政府唔聽，大家睇下份文件，重溫一下當日的討論！」而當日會議紀錄，清晰註明陳恒鑌雖支持興建口岸的工程撥款建議，但提出該口岸會是首個設人車直達設施的陸路口岸，關注只得400個私家車泊車位是否足夠。

當時，另一位民建聯議員葉國謙也表示附和陳恒鑌的憂慮。

▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



+ 40

證議會會議紀錄具名重要性

今次事件，正證明議會的會議紀錄具名的重要性，讓各界得以清晰得知議員取態。但新一屆立法會一改慣常做法，部分委員會會議紀錄不再以具名方式記載議員發言，改以「一名議員」等字眼取代，公眾單憑文本會議紀錄，難以稽考發言議員的身份，只可以重看會議片段，招來批評。

而立法會秘書處回覆指，擬備方式經過優化，透過精簡歸納整合與會者的發言重點，是為了方便公眾、議員和官員更容易掌握會議流程，以及議程項目的討論要點和回應。不過，回應未有解答不清楚列出議員姓名的原因。

李梓敬倡只限預約車輛使用香園圍口岸

另外，新民黨立法醒議員李梓敬亦因應蓮塘口岸停車場，開通後第一個週末，全面爆滿，及出已預約及非預約車主爭位的混亂情況，繼昨日建議政府，應在口岸停車場附近農地，覓地加建停車場後，今日再運輸署應全面採納預約制度，取消「兩溝」；及運輸署應該加強口岸每日直達九龍的巴士服務，方便旅客和本地居民使用。