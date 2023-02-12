香園圍口岸停車場疑超額預訂車位惹混亂　啟用一周即停用預約系統

中港已全面通關一星期，上周一（6日）首度開放客運的香園圍口岸，其停車場昨日（11）全面爆滿更出現混亂。今早（13日）政府產業署表示，停車場仍然供不應求，呼籲駕駛人士不要使用。

《香港01》記者今早到場觀察，進場車龍暫時消失，職員表示今日不會接待未預約的車輛，並指網上系統昨日疑出錯，引致超額預訂。記者又發現，停車場的網上預約系統顯示，未來一周都沒有車位。職員解釋，因應昨日情況，預約系統暫時上鎖，不提供預約，未知何時重開。



記者今早10時多到達香園圍口岸停車場，未見出現擠塞及車龍，所有私家車進入前，職員都會詢問有否預約。現場所見，停車場仍有少量空位。

系統疑出錯致超額預訂泊車位

據現場職員表示，昨日疑因網上預約系統出錯，導致「overbook（超額預訂）」；加上本身有少量車位安排予非預約車輛，故出現混亂。職員又指，今日只會接待已預約車輛，暫時安排暢順，亦能夠暫時應付今日已預約車位。

▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼



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另外，昨日有部份車輛超時未離開停車場。職員提醒超時泊車需額外支付費用，首兩小時為每小時10元；之後每小時為15元，即假如超時泊車三小時，需額外支付35元。

網上預約系統上鎖無法預約

停車場本身設有網上預約系統，惟記者發現，未來一周都顯示為車位不足，無法預約。職員表示，因應昨日爆滿情況，網上預約系統已「lock咗（鎖上）」，不能再作預約，未知何時會重開預約，但會「serve（服務）晒所有預約人士。」

未來一周都無法預約車位（停車場預約系統網站截圖）

政府產業署今早表示，香園圍口岸停車場出現車位供不應求的情況，呼籲駕駛人士今日不要使用香園圍口岸停車場，已預約的駕駛人士可於稍後獲安排退款。有關退款安排，可聯絡停車場營辦商。此外，當局指，有意使用香園圍口岸返內地的市民，可以乘搭接駁香園圍口岸的公共交通工具，包括城巴B7、B8號線、九巴B9號線，及專線小巴59S號線。