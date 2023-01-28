01專訪｜評議員表現 梁振英：會議紀錄不具名失累積印象機會

全國政協副主席梁振英首度評價新一屆立法會議員表現，坦言因「新丁」多，他不認識部份議員，媒體對議會報道減少，加上立法會會議記錄採用不具名方式，令他難以對議員累積印象，了解議員的觀點和政績。他認為議員須總結問題，並可以在4個議題上多做工夫。



為議員「指點迷津」之餘，梁振英在新一年裡的步伐也會加速，2月初邀請29個香港工商團體70人參加南沙考察團，是疫情後首個本港各界代表團到內地參觀考察。此外，他又會致力推動香港發展成中成藥商務中心，目標是爭取外國市場承認本港的中成藥檢測標準。



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梁振英接受《香港01》專訪時，被問到如何評價落實「愛國者治港」原則下，履任逾一年的立法會議員表現時，他坦言自己過去一年有三分一時間在國內外「跑」，加上議會中出現很多新面孔，部份議員他本人也不認識，要知道議員的觀點和工作，只能透過媒體報道，但發現相關報道只得很少。他也主動提及立法會會議記錄不具名一事。

（立法會）好多新人，我不認識，只能透過媒體報道知道他們的觀點和做過咩嘢事。現在立法會秘書處話連會議記錄都不具名，咁我唔知⋯⋯我想多個機會，碰到呢個議員嗰個議員個名，可以慢慢累積印象嘅機會都無埋。 全國政協副主席梁振英

梁振英認為，立法會議員要總結問題，找尋自己的定位和對自己作為議員的要求。他連說兩次：「立法會議員要更積極、主動。」認為現時本港議會的政治問題減少，國家主席習近平2018年時提出的4點期望、去年7月1日香港回歸25周年時中提出的4點希望等重要講話，皆可以作為議員未來工作重點的啟示。

國家主席習近平2018年向港澳團提4點期望

國家主席習近平香港回歸25周年講話

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倡議員在四方面下工夫出謀獻策

他說：「立法會議員完全可以有發揮，尤其一些有實力、人數多的政黨，可助力國家發展、助香港融入國家發展大局。」例如如何利用香港優勢發展中醫藥、航運、資訊科技等均值得探討。梁振英補充指，現在社會逐步復常，議員可多思考政府的財政狀況、經濟發展和在國際上國家定位等議題，出謀獻策。

全力推動粵港合作新里程碑

談及融入國家發展大局，梁振英任董事的「融入國家發展大局基金會」有多項大計。其中，基金會轄下「大灣區香港中心」在2月6至7日，將組織廣州南沙粵港合作諮詢委員會所有委員，及諮委會服務中心會員機構，到當地參觀考察兩日一夜。率團的梁振英指，邀請29個香港工商團體70人參加，行程分為兩部份，分別是參觀南沙的碼頭和物流設施、港科大校園和南沙民心學校，及設於廣州南沙創享灣的服務中心。

梁振英表明，會全力遊說參與機構日後派人長駐南沙，指即使只有一半機構最終落實，也是首次有十多個機構集中在內地派人長駐，他形容是粵港合作一個新里程碑。他甚至計過數，指機構在內地聘請高質人才，只要一萬幾千元（人民幣‧下同），即使由香港派人長駐當地，由公司在南沙租用近千呎單位，月租僅4,000元，加上為長駐員工提供4,000元補貼及每星期往返香港與南沙高鐵車票， 合計只花費約1萬元，但可發揮很大作用。

人在南沙工作，一定要跨過深圳河！無論你在香港開幾多次會，都不及你跨過深圳河，起到粵港合作新里程碑作用係好大。 全國政協副主席梁振英

香港具備發展為中醫藥商務中心優勢

此外，同屬基金會轄下的「中醫藥產業鏈香港中心」，梁振英找來在他任特首時擔任食物及衞生局局長的高永文任主席。他們在任內曾攜手拍板落實本港首間中醫醫院，如今再度合作，着眼點是助力國家達至二十大報告中提出：促進中醫藥傳承創新發展的目標。

外地顧客對本港中成藥標準有信心

梁振英解釋，中心的目標不止是提升香港的中醫藥水平，更重要是配合二十大報告發展成中醫藥商務中心。他指出，香港近年有很多售賣名貴藥材的店舖，藥材來源地是內地，而顧客以內地和海外華人為主，為何內地客要來香港買產自內地的藥材？正因為他們對香港的標準和商譽有信心。

他指，現時香港有4,200種經政府檢測並通過的中成藥，正如西藥若通過美、英監管機構通過檢測，便可以在港發售， 毋須再作檢測。他期望外國，尤其是東南亞國家可承認香港的中成藥檢測，令香港發展成中成藥的商務中心。

香港已經檢測驗證咗嘅中成藥有4,200種，去到外邊個認受度係高嘅。所以呢個就係我哋可以幫到國家手做嘅嘢。我哋承認某啲國家，如英國美國已經通過咗嘅（西藥），你就可以喺香港買，唔需要你喺香港再做檢測驗證。有啲好似車牌，你邊個國家嘅車牌嚟香港，喺運輸署登記一下，就去換香港車牌，唔需要再去考。 全國政協副主席梁振英

梁振英說：「就算唔畀賣4,200種，畀我賣420種？所以香港係做到呢啲嘢。」這正是香港優勢。至於是否很快有好消息公布？他回應指有些方面正在工作中：「我哋而家靜靜地做。」

二十大報告足本重溫