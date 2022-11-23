審計報告哪一天才能寫無可寫？

確診新冠的特首李家超據說只是「有點疲倦，但大致情況可以」，這幾天在家工作。個別要親身出席的事項，例如是行政會議，要無奈取消，特首省下來的時間或許可以細讀剛發表的審計報告，想辦法加強對政府部門的監督，讓市民有「獲得感」。



審計署署長第七十八號報告書早前因為第五波疫情嚴峻而須延遲，周三（23日）與第七十九號報告書及政府帳目審計結果一併發表。前者審查政府或公營機構四項工作，後者八項，涵蓋醫療服務、社會福利、工程管理等多方面。

行政長官李家超外訪泰國後感染新冠，行政長官辦公室11月21日指他輕微發熱，喉嚨有些痛楚，醫生已處方口服藥。（政府新聞處）

無效課程列名單 網上課程遲未見

以持續進修基金為例，雖有指引要求課程登記申請的處理時間是60天，但實際最快一宗也花了116天；審計署在名單5千多個課程中抽查150個，發現當中9個（6%）的登記其實已經無效，亦即市民報讀也不會獲發還款項。還有去年10月起持續進修基金擴大至涵蓋網上課程，但截至今年6月底當局也沒有接獲任何網上課程登記申請，那又如何「配合科技發展及進修模式的轉變」？

至於駕駛執照考試，筆試試題庫在2000年8月更新後，竟直到前年9月才再更新，期間多年相關法例雖然有所修訂，例如禁止在駕駛時使用手提電話，試題庫卻沒有包括其中，而路試輪候時間更大幅升至一年左右。目前1048名持牌教車私傅之中，審計署估計多達333人在2020年並沒有教車，而且當中210人更是在2016及2018年也是不活躍教車。為確保市場上有足夠的教車師傅，審計署建議運輸署要適時問題。

康健中心流失率高 露者宿逾半沒服務

又例如葵青地區康健中心，員工流失率在2021至22年度竟然高達101%，三年內三名執行總監辭職，分別只曾任職五至七個月左右。而且部分職位的人手數目未達規定，例如應有五名社工的核心團隊截至今年3月底只得兩名社工。在支援露宿者服務方面，截至3月底的登記露宿者人數已升至1564人，九年間增幅2.6倍。而雖然社會福利署資助三間機構向露宿者提供服務，但所涵蓋的人數不足全港登記露宿者的一半，一年內所能接觸的露宿者更只得419人，佔總數27%。

再舉世界地質公園為例，北潭涌與東壩之間的專線小巴雖然由只在星期日和公眾假期提供服務，擴大至星期六也經營，但運輸署對東壩交通需求的調查原來並沒有在平日進行，那麼署方能如何決定平日是否也要安排小巴服務？而地質公園的設施維修最長用上五個月，平均也用了三個月。

萬宜水庫東壩是熱門郊遊地點，惟運輸署並沒有調查平日的交通需求。（資料圖片／顏銘輝攝）

設指標未必提效 特首要監督問責

更多的審查結果還可以說下去。審計署這次兩份報告同期發表，適逢是李家超上任後的首次衡工量值審計，尤其值得特首細讀。審計報告向來涉及政府部門工作效率的問題，雖然往往設有政策目標式成效標準，但不達標的情況時有發生。李家超既然重視政府工作「提速」和「提效」，又提倡要廣泛制定KPI，審計報告反映的老問題無疑值得正視。

持續進修基金和露者宿服務是勞工及福利局的工作，考車是運輸及物流局轄下的事情，地區康健中心計劃就是醫務衛生局……特首應該督促他的管治團隊，上行下效地改進問題。審計署每年進行兩次審計，促進政府部門、專責機構等的工作效率，衡工量值不能淪為行禮如儀。或許李家超應該期望哪一天，審計署對於各部門和機構都表現滿意，不達標、低效率的情況少之又少，審計報告再無多少內容可寫。