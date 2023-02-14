夏寶龍深圳會見香港社會人士　聽取特區施政及區議會檢討等匯報

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍日前在深圳會見了香港社會人士，了解香港最新發展形勢，並聽取特區政府近期施政及開展區議會等地方行政檢討情況的匯報。



港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

與會者：有檢討區議會如何組成 惟未有定案

據悉，政務司司長陳國基上周率領政制及內地事務局局長曾國衞和民政事務局局長麥美娟，到深圳與夏寶龍見面。

另外，有份參與會晤的其中一名社會人士透露，特區政府正進行區議會檢討，過去區議會的運作偏離了輔助特區政府施政原意，甚至一度變成與政府鬥爭的政治場所，令一些本來願意參與區議會工作的社會賢達卻步，因此今次的區議會檢討，不局限於功能上的檢討，還包括組成部份。他坦言，區議會的組成未必一定只透過地區直選產生，至於是重新引入委任制抑或透過其他方式、直選議席比例等正是要討論和檢討之處，一切未有定案，最重要能體現政府是行政主導。

劉兆佳。（資料圖片/歐嘉樂攝）

高調公布會面安排 劉兆佳指提升透明度

對於港澳辦今次高調公布夏寶龍與本港社會人士的會面安排，全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指中央官員過去也不時與特區政府官員及社會人士會晤，只是未必次次有公布。他認為今次公布反映中央的港澳工作提升透明度，也是體現中央全面落實管治權及關注「一國兩制」運作的體現。至於區議會檢討，劉兆佳指中央關注地方行政架構檢討十分正常，他也認同有與會者的看法，並指出根據原先的構想，區議會並非政權組織，結果卻變成政治鬥爭的場所，又指區議會不單純是為提供參政渠道，更重要是動員社區的有用能量，為社區服務、改善民生。

至於區議會的組成方式若由直選變回直選與委任制並行，會否等同走回頭路？劉兆佳則不作評論，但指出過去委任制年代，確能吸引更多社會賢達參與地區事務。