易通行不易　江玉歡也申請不到　陳克勤：忘記登記電郵或電話別急

原定在2月26日於青沙管制區率先實施的「易通行」不停車繳費系統，押後至5月7日上午5時。有司機反映申請多時仍未收到車輛貼，而服務中心近日亦大排長龍。



立法會議員江玉歡以親身經驗指，申請易通行「一啲都唔易」。民建聯立法會議員陳克勤則說，車主可能忘記了在運輸署登記的電郵地址或手機號碼，但不要急，運輸署會發信通知。



車主申請「易通行」車輛貼後，內有教學指南。（資料圖片/羅國輝攝）

電話號碼和電郵地址與系統不符

江玉歡表示，很多職業司機對易通行的申請手續有微言，她亦親身申請，結果令她放棄。她強調自己不是「電腦盲」，但打開網頁亦要找一會才估到如何申請。首先要登記開戶，過程還算簡易，但第二步當她申請車輛貼時，輸入電話號碼和電郵地址，系統均說聯絡資料和系統不符，無法接受申請，迫得她也要放棄。

江玉歡說，香港花了很多錢換智能身份證，但市民去每個政府部門申請服務時，還是要填東填西，「開發和管理這些服務平台又要錢，又麻煩到市民，點解呢？」

將通知全港車主電子聯絡方式

不少車主在申請易通行時遇到困難，例如運輸署續牌時無更新資料，剔了要申請易通行卻遲遲未收到車輛貼，亦有車主忘記了登記的電話號碼和電郵。陳克勤則表示，如車主忘記登記電郵或手機號碼不必心急，運輸署會由2月27日起去信全港80萬車主，通知他們登記的手機號碼和電郵地址，尚未申請的車主可以等收到信件才申請。