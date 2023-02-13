為搶人才與扶貧開6首長職位　狄志遠：現職者應做好工作

立法會召開福利事務及人力事務委員會聯席會議，討論政府建議為勞工及福利局及政府經濟顧問辦公室，開設6個首長級編外職位。議員要求當局按政策範圍，分拆討論有關建議，再交予人事編制委員會跟進；也有議員指因涉及公帑，應由現職公務員做好工作。



孫玉菡強調政府開新職位是慎之又慎。（資料圖片）

新思維議員狄志遠表明反對開設該等新職位，指在共渡時艱下，應該由現職公務員做好工作增值，而非由市民「埋單」。勞工及福利局局長孫玉菡強調，提出任何加位建議都是慎之又慎，今次是因應政策需要，包括搶人才及精準扶貧，因此有責任向議會提出增加資源，令工作做得更好。

多名議員均指出，開設首長級職位涉及較多公帑，需小心處理。新民黨黎棟國關注，其中兩個建議職位屬D4級，根據文件列出的工作範疇，屬行政支援多於政策考慮，看不到有何理由要由D4級官員處理。

孫玉菡重申，今次的開位建議是經過仔細考慮，由於要做好搶人才工作，因此要由更高層次的D4級副秘書長去做。

批發及零售界的邵家輝則說，會支持當局開設這些非恆常職位。他關注各行各業都不夠人，即使加薪也未必可以招到人。孫玉菡說，盡可能用好本地人力，政策局亦正在構思方案應對需要。

政府建議因應去年七月架構重組，人力資源規劃和扶貧工作已撥歸勞福局負責，加上施政報告提出要吸引弓戈竹卜來人才，加強人力資源推算，需要調整勞福局架構，建議開設6個首長級編外職位，當中兩個屬首長級第4級，其餘4個為首長級第2㚫。