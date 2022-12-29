明日大嶼｜田北辰憂屯門西鐵路落成無期　倡先建小欖至屯門南路段

政府原計劃將「明日大嶼」人工島的鐵路，經小欖、黃金海岸、屯門南站接駁到屯門西內河碼頭，令屯門南居民能以鐵路直出港島，然而最新的走線改為小欖直駁洪水橋站，屯門南站居民無法受惠，實政圓桌立法會議員田北辰表明「誓死反對」。



發展局官員今日（29日）到立法會解說項目時，表示不會放棄屯門西鐵路項目，並會納入明年的龍鼓灘啟動計劃。田北辰認為這樣會令鐵路落成遙遙無期，建議分開兩段興建，讓屯門南居民盡快受惠。



▼明日大嶼最新概念圖▼



+ 6

發展局稱納入龍鼓灘發展研究

立法會發展事務委員會今日舉行特別會議，討論「明日大嶼」人工島及相關計劃。發展局表示，不會放棄屯門西走線，並會將位於小欖的屯門東站延伸至屯門西望后石內河碼頭的一段方案，納入明年龍鼓灘的啟動計劃。局長甯漢豪在會上強調，會好快將龍鼓灘發展研究提交立法會討論，而屯門東站亦會預留接駁位，以便日後連接。

屯門內河碼頭。

內河碼頭未有人住 可納入龍鼓灘項目

不過，田北辰對此「唔收貨」，認為將小欖屯門東站至內河碼頭的延線納入龍鼓灘研究，會令該段鐵路延遲落成甚至遙遙無期。他強調可以分開兩段發展，先興建小欖屯門東站至現時屯門泳池附近的屯門南站一段，並納入中部水域人工島規劃，便利區內50萬人口。至於屯門南站至屯門西望后石內河碼頭一段，由於區內正在興建房屋，尚未有人入住，可以納入龍鼓灘研究。