國際調解院籌備辦在港成立 秦剛：共同打造權威可信調解機構

國際調解院籌備辦公室今日（16日）在本港舉行成立儀式，外交部長秦剛透過視頻在儀式上發言，對籌備工作提出四點建議，強調要集眾智、滙群力、增互信，共同打造一個權威可信、高效專業的國際調解機構，為和平解決國際端提供新選擇。



設於前政府總部西座香港法律樞紐的籌備辦公室，是根據中國去年與相關國家簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》在香港成立，開展建立國際調解院的籌備工作。印尼、巴基斯坦、老撾、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布提等均是《聯合聲明》的簽署國。籌備辦公室主任為孫勁博士。



王毅：期望早日完成談判

中共中央政治局委員、國務委員王毅為籌備辦公室的成立致信。王毅在信中指當前世界進入新的動盪變革期，和平赤字、安全赤字、治理亦字加重，正站在歷史的十字路口，需要有破解難題的良方。

王毅指國家主席習近平強調，和平是人類最持久的夙願，作為負責任大國，中國始終做世界和平的建設者，調解根植於中國文化，也為世界多國所推崇，他期望籌備辦公室在特區政府全力支持下，早日完成談判。

秦剛就籌備工作提四點建議

外交部部長秦剛則透過視頻在成位儀式上發言，祝賀調解院進入實質創建新階段，指國際調解院將是全球首個專門以調解式解決國際爭端的政府間國際組織。

秦剛強調，要集眾智、滙群力、增互信，共同打造一個權威可信、高效專業的國際調解機構，並就籌備工作提出四點建議：一要恪守相互尊重的宗旨，尊重各國主權，不搞脅迫和施壓，推動和平對話、二是要發揮共商共建的合力，求同存異；三要秉持放包容精神，吸納各大文明和法系優長；四要實現均衡發展目標，實現地域、性別等平衡。

李家超：體現香港的獨特優勢

行政長官李家超也透過視頻致辭，指在港設立國際調解院籌備辦公室，充分體現三個特點，首先是體現國家對香港的信任和支持，確立香港在國家「十四五」規劃下，發展成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的定位；其次體現香港在「一國兩制」下的獨特優勢；及體現香港專業服務能為全球法律和爭議解決服務作出的貢獻。

親身出席儀式的律政司司長林定國表示，建立國際調解院對香港作為國際法律和爭議解決服務中心的長遠發展極為重要，特區政府定會盡最大努力協助籌備辦公室的工作。

律政司期待並將支持國際調解院的最終成立，以推動及應用調解以解決各類國際爭議。