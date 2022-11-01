外交部與港府簽署文件　在港設立國際調解院籌備辦公室

律政司司長林定國在外交部駐港特派員公署，簽署外交部與特區政府《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排》。



律政司司長林定國簽署《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排》。（律政司）

中國與多國共同起草並簽署《關於建立國際調解院的聯合聲明》，決定共同發起建立國際調解院。國際調解院將是一個由各方共同協商建立的政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供一個新平台。

根據《聯合聲明》，籌備辦公室將設於香港，預計於2023年起展開相關的國際公約談判及建立國際調解院的籌備工作。

助香港成為國際法律和爭議解決服務中心

林定國表示：「我們對在香港特區設立國際調解院籌備辦公室深表歡迎。這體現了國家大力支持香港在『一國兩制』下保持獨特地位，亦標誌着簽署《聯合聲明》的國家對籌備辦公室設於香港特區投下信任一票。我們相信這將加強香港特區作為國家《十四五規劃》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下的亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的地位。」

律政司司長林定國（左）簽署《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排》，右為外交部駐港副特派員方建明。（律政司）

為落實《聯合聲明》，外交部與香港特區律政司簽署《安排》，條文包括籌備辦公室的設立、地位，以及該辦公室及相關人士的特權及豁免權。《安排》將在香港特區完成立法工作後生效。

而《2022年國際組織（特權及豁免權）（修訂）條例草案》通過後，可使任何關涉國際組織的成立的機構，以及與該等機構相關的人，落實在外交部與港府之間的安排下的特權及豁免權。《條例草案》生效後，政府將根據已修訂《條例》，就相關的附屬法例進行立法工作。《條例草案》將於11月4日刊憲，並於11月9日提交立法會審議。