國際調解院總部擬落戶香港　李家超稱一國為根：基本法保障普通法

行政長官李家超今早（11日）在法律周「法治大會」致辭，表示香港作為國家的一部分，維護國家安全是義務及重要使命，是一國兩制的最高原則，《港區國安法》實施後社會安全穩定、法治得到保護，社會各方面都變得更好，未來要增強憂患意識及建立底線思維，加強執法、立法及教育推廣，確保維護國家主權、安全和發展利益工作持久進行。

律政司司長林定國致辭時表示，中央期望在香港設立國際調解院的秘書處及總部，形容是中央送給香港的大禮，首次有國際性組織總部可能設在香港，香港要盡最大努力完成使命。



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李家超：不正確資訊令國際對香港法治誤解

李家超指香港擁有深厚法治傳統， 法治融入社會各方面，得到國際認可，為各行各業蓬勃發展奠定堅實基礎。他指，普通法受《基本法》保障，一國兩制給予香港最佳制度保障，強調一國是根、是兩制的前提，必須維護《憲法》《基本法》共同構建的特區憲制基礎和秩序，因此加強有關《憲法》、《基本法》及《港區國安法》的公眾宣傳教育，是政府的重要工作。

他稱外界流傳不正確資訊，導致國際對香港的法治有誤解，政府會透過外訪及舉行國際盛事，說好香港的法治故事。

林定國：中央爭取在港設國際調解院總部

林定國表示，中央與多國簽署籌建國際調解院的聲明，籌備辦公室設在香港，明年起組織各國談判及成立工作，期望在調解院成立後，本港的籌備辦公室能成為調解秘書處及總部。他指國際性組織總部設在香港是史無前例的創舉，顯示中央對本港的信心及支持，形容是中央送出的大禮，香港要不負所托，盡最大努力完成使命。

他又指，法治最重要環節是尋求司法公義，關鍵是提供便利、有效率的解決爭議途徑。他的心願是香港能夠成為法律服務的美食廣場，提供不同款式和成本的解決爭議服務，而政府需要令市民大眾了解美食廣場提供的款式，其中一項重要工作是推廣法治。