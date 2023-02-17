人口減少｜議員憂影響人口結構　搶人才要看是否切合產業發展

政府統計處昨日公布，截至2022年底，本港整體人口下跌6萬多人，至733.3萬人，其中有6萬多人淨移出，計及單程證2萬多人移入，仍然有近4萬人淨移出。



人口流失問題令人擔憂，立法會選委界議員吳傑莊關注對人口結構的影響，以及新移入人才能否配合香港產業發展。



政府統計處人口統計顯示，截至2022年底本港有6萬人淨移出。（資料圖片/梁鵬威攝）

青年減少 影響多項服務供求

政府發言人表示，數據反映人口下跌，但人口跌幅收窄。吳傑莊指淨移出有下降趨勢，顯示移居潮或見頂，但相信並未完結。但吳認為淨移出未必會惡化，始終香港是國際都會，人口一向有出有入。

他更關心人口結構問題，擔心年輕人口減少，人口老化嚴重，影響了服務供求和產業發展。政府每過幾年都會推算人口走勢，最近一次是2020年9月。吳傑莊表示，人口結構模型對基建、醫療、教育等政策和服務供求都有影響，「少咗嘅係提供者，定係使用者呢？」

年輕人口10年前88萬 現只有50多萬

據統計，出生人口只有不足3.3萬，死亡人口有6.2萬，即有近3萬人口自然減少。吳傑莊提到，15至35歲的年輕人口，10年前有超過88萬人，現在只有50多萬人，擔心長遠來說對香港發展有影響。

吳傑莊說，政府正推動創科、文化藝術等產業，都是需要很多年輕人才推動，人口減少之下推動力量的確減少。至於政府推出「搶人才」政策，吳傑莊關注人才是否最終來香港生活，以及會進入行業，能否配對香港發展的產業。