孫玉菡：吸海外人才已推多項政策　留本地人才靠香港吸引力

各行各業人力資料短缺，立法會自由黨議員邵家輝以及經民聯議員吳永嘉分別提出書面質詢，查詢政府如何解決人力短缺問題，以及如何鼓勵本地人才留港發展。



勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，政府已推出一系列招攬人才措施，會因應情況制定切合需要的輸入勞工政策。本地人才方面，他表示只要香港自身具吸引力，使本地人才尤其青年人看到希望，人才自然會留下。



政府搶人才、搶企業記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

不時檢討各行業情況 並提出解決方案

孫玉菡回應多個行業人力短缺的問題時指，各政策局正聽取不同行業的意見，因應業界情況提出解決方案，例如勞福局因應院舍業界護理員人手嚴重短缺的問題，制定了院舍輸入護理員特別計劃，預計第二季推出。而建造業議會上星期公布《建造業人力預測報告》，發展局預計今年中提出應對人手需求的整全策略。

輸入人才清單檢討 目標3月底前完成

對於對外招攬人才，孫玉菡說政府已推出一系列措施，包括放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，僱主無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。政府已展開新一輪「人才清單」的檢討，目標在3月底前完成。

有意見認為政府應考慮輸入外勞，孫玉菡表示，會因為行業結構等情況，制定切合需要的輸入勞工政策。

孫玉菡認為，人才隨機遇而行，只要香港自身具吸引力，使本地人才尤其青年人看到希望，人才自然會留下。（路透社）

以香港吸引力讓青年看到希望而留下

而鼓勵本地人才留港發展方面，孫玉菡回覆指，政府現時並無計劃制訂條款，以確保受惠公帑資助人士留港發展。他又說人才隨機遇而行，只要香港自身具吸引力，使本地人才尤其青年人看到希望，人才自然會留下。

此外他提到醫管局在去年底提出的員工置業貸款計劃，指截至今年1月底共收到400份申請及800份回覆。而醫管局大會在2019年9月通過退休後延任政策，截至2022年12月，共有103名醫生、263名護士、57名專職醫療人員及2,868名支援及其他職系員工在退休後延任。而今年起至2027年度退休的員工當中，至少有超過1,500名醫生、護士及專職醫療人員表示有興趣或已同意於退休後延任。