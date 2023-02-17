將藍隧道流量不足設計一半　運輸署：將軍澳隧道車龍已大大縮短

連接將軍澳和藍田的將藍隧道，去年12月11日開通，但首個月繁忙時間車流量每小時只有約932至1,051架次，不足設計的一半。



運輸及物流局及運輸署官員今日（17日）在立法會表示，初期流量比例在預期之內，又說隨着137區發展，將軍澳南的運輸需求增加，將藍隧道的流量亦會上升。



將軍澳隧道最高車流量仍高於設計

立法會交通事務委員會，實政圓桌田北辰表示，將藍隧道通車後車流不足，同時將軍澳隧道往九龍方向最高車流量為每小時2,739架次，仍然超過設計容量2,600架次。以此計算，將軍澳隧道與將南隧道的車流量比例大約是2.7比1，未能做到有效分流。

運輸及物流局指，將藍隧道通車後，將軍澳隧道的車龍已經大大縮短，車速亦已提升。局方說，隨着137區發展，相信將藍隧道的流量亦會提高。同時將藍隧道新巴士線運作暢順，下周會試行途經將藍隧道的過海巴士特別班次。

田北辰就擔心將軍澳出九龍的市民，日後仍會繼續使用將軍澳隧道，令到分流作用繼續打了折扣。

此外，田北辰再次提出，政府應為公共交通共具乘客發出補貼，金額應為通脹的一半，就算無法直接補貼營辦商，也可考慮將年直接補貼的金額與通脹掛鈎，並取消每月交通費受惠下限。