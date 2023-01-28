將藍隧道｜通車逾月舒緩將隧車龍至650米　獅隧城隧下月推易通行

將藍隧道自去年12月通車以來，分流成效顯著。運輸署署長羅淑佩表示，觀塘和茶果嶺道出入口無出現預期中的擠塞，舊有的將軍澳隧道早上繁忙時間的平均車速，由以往每小時10公里，提高至現時最快45公里，車龍亦由2,000米縮短至650米。

運輸署推出不停車繳費的「易通行」，將於下月會在青沙管制區先行，二月底三月初擴展至獅隧和城隧，她呼籲逐車主申請「車輛貼」或購買「車種貼」，以便行經政府隧道時行車更爽快。



加強打擊茶果嶺道違例泊車

運輸署署長羅淑佩接受商台訪問時表示，將藍隧道通車後，觀塘和茶果嶺道出入口沒有預期中出現擠塞，將軍澳隧道上午8至9時繁忙時間的平均車速，由以往每小時10公里，提高至現時最快45公里，車龍亦由2,000米縮短至650米。她強調，當局為進一步改善交通，加強打擊茶果嶺道違例泊車，並加設臨時路牌、在偉業街及偉發道交界加設左轉專用路口。

▼2022年12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼



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不停車繳費「易通行」二月青沙管制區先行

羅淑佩表示，不停車繳費「易通行」將會於下月在青沙管制區實行，在2月底至3月擴展至獅子山隧道及城門隧道，取代人手收費，陸續擴展到所有政府收費隧道。運輸署正陸續寄出「車輛貼」，她相信改用「易通行」後，可以令交通更暢順，如果車主沒申請「車輛貼」或購買「車種貼」，日後每次經過政府隧道，都要在14天內去便利店付費，過期就要交附加費。

紅光投射輔助設施 減少四分之一人亂過馬路

另外，羅淑佩提及自去年7月起，在荃灣、銅鑼灣、九龍塘及沙田的路口安裝紅光投射輔助設施，提醒行人不可在亮紅燈時橫過馬路，增設設施後，在路口亂過馬路的行人數目約減少四分之一。她表示，擬擴展計劃，選址取決於該路口的繁忙程度，有否位置安裝裝置，以及是否多人不遵守交通燈過馬路等因素。

運輸署署長羅淑佩表示，將藍隧道能起分流作用。（資料圖片／余俊亮攝)

立法規管車頭流動通訊設備 草擬工作近尾聲

當局正立法規管車頭最多只可安裝2部流動通訊設備，羅淑佩表示，現時立法草擬工作進入後期階段，最快今年內可提交立法會審議。她認為，駕駛人士現時就可能自行減少車頭電話的數量，毋須等法例實施。