將藍隧道｜九巴研開港島過海線   康城往灣仔中環車程料40分鐘內

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車逾一個月，九巴今日（26日）表示，通車後將軍澳隧道的擠塞問題大大改善，途經將隧的路線車程縮短了約10分鐘，其中由康城往觀塘轉車站的98線，平均車程節省12分鐘。

九巴表示，正研究開設日出康城往港島，尤其是灣仔及中西區一帶的巴士路線，預計車程30至40分鐘內，希望盡快與運輸署達成共識開辦新線。另外，行經將藍隧道往大埔的96號新線，亦擬加強服務至全日服務。



▼2022年12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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將藍隧道及將軍澳跨灣大橋於2022年12月11日啟用。九巴助理車務總監（區域一）麥成邦今日於傳媒午宴表示，新路通車後，原有的將軍澳隧道塞車情況有改善。他指，過往將隧車龍於早上約7時出現，高峰可延伸至香港單車館對出。

（左起）九巴經理（策劃及發展）李侃陵、九巴助理車務總監（區域一）麥成邦、九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕（黃偉倫攝）

將軍澳隧道擠塞情況大大改善

麥成邦續指，九巴內部一直會就擠塞路段發黃色或紅色警報，前者屬預先警告，指情況或引致交通服務嚴重受阻；後者就指情況已持續20分鐘。他表示，在通車前一個月，將隧共發出28次黃色警報，即幾乎每日發出；但通車日起至今年1月20日，在逾一個月時間內，只因天雨行車緩慢，發出一次黃色警報。

由於將隧車龍縮短，行經將隧的巴士車程，全日均縮短8至10分鐘。麥成邦又舉例指，由康城往觀塘轉車站的98線，早上繁時原本10至15分鐘一班車，現時平均車程短12分鐘，即幾乎快了一班車的時間，方便乘客於轉車站，轉乘逾50條往不同地區的路線。

九巴在將藍隧道通車後，開設三條繁忙時段路線。九巴經理（策劃及發展）李侃陵表示，三條線當中，來往將軍澳（康盛花園）及大埔工業邨的96線最受歡迎。他續指過往前往科學園，需承受觀塘道擠塞，現時新線只需約40分鐘便從將軍澳到達科學園。

擬開辦過海線 加強96號線服務

李侃陵續指，已向運輸署申請，加強96線的服務，考慮改為全日服務，並因應部份乘客訴求，加開不經科學園，直往大埔的特別班次，但一切詳情有待運輸署決定。

另外，將藍隧道內設分支隧道前往東隧過海，但未有專營巴士行駛。李侃陵表示，正積極研究開辦日出康城往灣仔及中西區一帶的海過巴士，具體走線未敲定，但保守估計30至40分鐘可達中環。他又指，據過往經驗，相關新線一般只於繁忙時段服務，詳情有待與運輸署商討。

▼2022年12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



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城巴新巴亦向運輸署提出兩條「康城快線」全日行車

城巴新巴一直積極向運輸署建議將兩條全新「康城快線」790及795號線提升為全日服務，及自去年底起建議開辦經將藍隧道的過海巴士路線，以善用新隧道連接東隧之利，快捷連接日出康城及港島區。

▼2022年12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼

