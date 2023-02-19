民建聯撐再派消費券帶動消費 民主黨辦簽名運動促派15,000元

民建聯主席李慧琼表示，很多市民都期待星期三（22日）公布的下年度財政預算案會再派發消費券，該黨也認為消費券可進一步帶動消費。民建聯倡議應派至少5,000元電子消費券。



而民主黨則繼續在多區設街站，發起「簽名運動」收集市民簽名，要求預算案向市民發放15,000元現金或消費券。



李慧琼表示，該黨成員落區得知很多市民都期待再派發消費券，又指目前經濟剛開始復甦，與內地無限制通關也是剛剛恢復，市面即時熱鬧了很多，相信消費券能進一步帶動消費，各行各業皆可受惠。

她說，民建聯評估過政府財政狀況，認為財政儲備仍「相對豐厚」，在香港正在疫情後復甦的非常時期，消費券是「多有多派，少有少派」。

民建聯1月已就下年度預算案提出一系列建議，包括再向市民派發不少於5,000元電子消費券，藉以刺激本地消費，同時向訪港的過夜旅客每人派發1,000元消費券，以吸引更多旅客來港，振興香港消費市道。

民主黨簽名運動促派15,000元現金或消費券

另一方面，民主黨今日（19日）及過去一星期，在各區設街站發起「簽名運動」，收集市民簽名，要求預算案向全民發放15,000元現金或消費券。

該黨經濟政策發言人陳堡明稱，同意財政司司長陳茂波今日在網誌所說的「外圍經濟疲弱，社會經濟的復甦仍需鞏固」，但認為雖然疫情過去，市民疫後卻正面對通脹壓力、物價高企及公營事業加價。因此，民主黨認為政府全民派發15,000元現金或消費券，包括18歲以下人士，有助舒緩市民經濟壓力，同時建議容許以消費券繳納水電煤等家庭必須開支。