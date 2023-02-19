財政預算案｜封面選色揭盅　陳茂波：對香港未來充滿信心和期盼！

財政司司長陳茂波本周三（22日)宣讀本屆政府首份預算案，他今日在司長網誌以顏色解碼為題，並上載照片，可見他手持的預算案演詞封面採用橙色。他稱：「我對香港的未來充滿信心和期盼，這也是我在揀選預算案演詞封面顏色時心裏的感受。」



他又指，即使目前經濟復蘇的勢頭仍需加固，但香港正站在新一階段發展的風口，只要向準目標、做好準備和部署，未來定必能乘風而上，迎來燦爛陽光！



周三發表的預算案以橙色作封面（陳茂波FB圖片）

陳茂波在網誌中指，他將於本周三發表新一年度的《財政預算案》，雖然在這方面工作上已累積了一些經驗，但每年面對的內外環境都不一樣，無論是特區政府的財政狀況、本地經濟的周期、社會發展的需要、市民的期望，又或是外圍經濟環境和地緣政局等，每一年都有新的變化，都為預算案的籌備工作帶來新挑戰。

陳茂波:資源緊張無礙拼經濟的決心

他續指，今年的挑戰在於經歷了三年疫情的打擊，加上外圍經濟疲弱，幾年下來累積了頗高的赤字，但社會經濟的復蘇仍須鞏固，對未來的投資亦需要加力支持。疫情期間透過擴張性財政政策、實施逆周期措施，有效緩減了經濟下行對市民和企業所做成的壓力、穩住了社會和民生，但財政儲備也無可避免出現下降。

陳茂波強調，香港正在復常路上、經濟正重拾動力，儘管在資源偏緊下面對較多制約，但仍無礙下大決心，竭盡全力拼經濟、惠民生，並為香港的未來發展作長遠布局。國家正穩步朝高質量方向發展，科技創新提供了加速向前的契機。陳茂波呼籲各界：「向前看，香港正迎來黃金機遇。」