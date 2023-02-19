財政預算案｜政府可否再派錢？　許正宇：經濟好轉寬鬆政策要收緊

財政司司長陳茂波本周三(22日)發表新一份《財政預算案》，外界關注政府會否再推出派錢或消費券等措施。財經事務及庫務局局長許正宇今日（19日）回應相關問題時重申，政府現時的財政儲備較三年前少，當局過去在疫情下要透過多種手段支持及提振社會經濟，認為這些是「需要做」，但強調隨著經濟好轉，這些寬鬆政策「某程度上一定要收(緊)」。他又說，當局收緊寬鬆政策是「張弛有道」，平衡對大眾及經濟恢復的影響。



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財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港今年經濟比去年好，除了中港通關，香港與國際的連通也愈來愈緊密，留意到機場、街道也開始塞車，形容這些都是一些直觀顯示經濟很蓬勃。

他續提到，現時的財政儲備約8000億元，相當於約12個月的政府開支，少於三年前約20多個月政府開支的財政儲備。但他指由於疫情期間社會經濟需要提振，政府已很果斷提供支持，認為是「需要做」。

不過，他表明「下一步這些措施某程度上一定要收，唔可以長期好大規模咁做寬鬆政策。」但在收緊寬鬆政策時，要張弛有道，不宜太影響大眾。

當被追問是否意味政府將提出一定程度的提振措施，許正宇強調「一定要有個平衡」，並指雖然現時經濟數據有好的跡象，但現階段仍有部份未完全恢復，「咁點樣可以一方面做到將寬鬆政策收緊，同一時時間令到𠵱家令經濟較穩固嘅苗頭可以持續，呢個係一個我哋需要考慮嘅方面。」

有政黨提出調高足球博彩稅，許正宇日前指會審慎考慮，他在節目上重申，政府的錢是從社會而來，「收錢一隻手、畀錢一隻手」，如何做好平衡，守住審慎理財，如何開源及節流等都是持續課題，又坦言「講稅無人鐘意」，但政府會就著民生等各方因素作綜合考慮。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片／夏家朗攝）

許正宇都提到，特首李家超近期出訪中東，簽署十多份備忘錄或意向書，他認為中東之旅「成效好好」，也發現很多機遇，而這些備忘錄或意向書並非「空殼」，相反是「有啲內涵」，但坦言「任何投資、機遇要成事都要一段時間蘊釀」，而金管局及今次也參與出訪的企業將再到當地跟進。

他認為，國際企業來港上市，不止受惠於香港市場的流動性，也可以連通內地龐大的市場，認為這點對國際企業而言，有很大吸引力。至於是否意味將來較少與歐美市場合作，他回應指，香港作為國際金融中心的優勢並無區域性，如歐美市場用得到香港的服務，都會前往這些市場找合作機會，也正考慮未來會否出訪歐洲。