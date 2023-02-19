財政預算案｜社協政總請願　倡設基層生活津貼、重推「N無津貼」

政府將於本周三（22日）發表新一份財政預算案，香港社區組織協會今日（19日）到政府總部請願，並向政府提交意見書，促當局推出短期以至中長期的財政措施，以適時支援基層，短期紓困措施包括設立基層生活津貼、短期失業及就業不足援助金、重推「N 無津貼」等。



▼2月19日 香港社區組織協會到政府總部請願▼



社協指，三年疫情已改變市民生活和消費模式，即使有電子消費券，本地經濟也僅出現些微起色，中港通關後旅客也未如常來港旅遊消費，憂慮經濟不景氣將持續一段時間，就業情況也未全面改善，不少打工仔的工資出現倒退。社協遂強烈呼籲當局於新一份預算案要「精準掌握民生『痛點』，以保障基層生活為首要考慮，透過短期以至中長期性的財政措施適時地支援基層，以解生活困苦。」

倡設一萬元基層生活津貼

就短期紓困措施，社協建議政府為生活於貧窮線下、正領取各項社會福利的基層人士派發一萬元「基層生活津貼」，並指做法能做到「精準扶貧」，將資源用在最有需要支援的弱勢群體中。社協預料派發有關生活津貼的開支應不多於200億元。

社協也倡設短期失業及就業不足援助金，向有需要人士提供每月正常收入80%的津貼，上限為16,000元，最多為期六個月，長遠而言應考慮設立供款式的失業保險。

要求重推N無津貼

除為公屋租戶提供租金寬免、延續電費補貼等措施，社協建議政府仿效以往關愛基金推出「非公屋、非綜援低收入家庭津貼」（N 無津貼）的做法，於2023-24年度內再度推出兩輪「N無津貼」。社協指出，他們提出的短期紓困措施，涉及的政府財政資源約604億元。

針對公共財政政策，社協則建議政府制訂具體財務政策，落實「共同富裕」目標，並將 2023-24年度公共開支佔本地生產總值的水平訂為不少於25%，確保有持續性的足夠財政資源投入，並全方位改善房屋、教育、福利、醫療、退休保障等政策範疇施政。

此外，社協也建議調整利得稅稅率，設金融相關稅項，穩定公共財政收入來源。社協的建議也提及針對特定行業，如能源及房地產行業開徵「暴利稅」，以增加政府的財政收入以獲取更多資源持續改善民生。

社協總結時亦提到，按他們的建議，涉及教育、醫療、安老、社會福利、扶貧及民權等範疇新增經常開支約 604 億元，涉及房屋及醫療衛生的新增非經常開支則約537.5億元。另外，社協也建議政府撥備約600億元非經濟開支承擔額以全面回購港鐵股份。