民主黨晚宴再度告吹　連續3間食肆推卻生意或突然維修

已有數年未能舉辦籌款晚宴的民主黨，原定於今晚（21日）7時在葵涌一間酒家舉辦春茗，與黨友及友好聚會，不涉任何籌款活動。不過民主黨今午接獲酒樓負責人通知，由於廚房抽風系統故障導致煤氣失靈，晚市暫停，民主黨被迫再度取消晚宴。



民主黨再度被迫取消晚宴。（資料圖片）

據指，民主黨是次春茗原訂在將軍澳一間酒店的宴會廳，亦是2018年時任特首林鄭月娥出席民主黨籌款晚宴的場地，惟最終未能成功預訂，輾轉下到葵青區一個屋苑內的酒樓，才能預訂晚宴。

民主黨回應事件，指原計劃舉辦春茗，與大約200名好友和街坊聯誼，但酒樓在下午突然通知，指有突發工程而無法提供場地，春茗晚宴無法如期舉行。民主黨感謝所有已購買晚宴門票的街坊好友，並對造成不便表示歉意。

民主黨主席羅健熙對事件感到十分遺憾，亦透露之前尋找場地有一定困難。他說1月已被原已承辦的酒店推卻，後來再有酒店願意承接舉辦民主黨晚宴後，但於宴會前兩日（2月19日）突然單方面宣告需要緊急維修。最後再有餐廳於周一（2月20日）承辦晚宴，惟最終仍於今天晚宴舉辦前兩小時指需要緊急維修而無法提供場地。

「搞到啲餐廳係咁壞嘢都唔好意思」

羅健熙表示，原打算疫情結束、社會復常時與會員好友聯誼，但卻遇上這樣多「巧合」，稱：「都係食餐飯啫，搞到啲餐廳係咁壞嘢都唔好意思。」他指社會各方都應思考，為何會這麼巧合？為何會有這樣的氣氛？這樣的氣氛對社會有甚麼益處？又表示會盡快另覓場地補辦春茗。

而民主黨去年7月亦曾預訂另一酒家舉辦年度籌款宴，邀請了黨友及支持者參與。惟到宴會前，酒樓稱「場地附近有群組確診情況，而須關閉清潔未能營業」，民主黨當時以指短期內難以尋找替代場地，終要押後活動。